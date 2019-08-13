Минфин РФ готовит законопроект, смягчающий требования к компаниям - участницам налогового мониторинга. Пока пользоваться этим дистанционным инструментом взаимодействия с контролерами вправе только крупные компании. В перспективе, возможно, механизм распространят на субъекты малого и среднего предпринимательства. Готовы ли бизнесмены Северо-Запада общаться с налоговой службой в режиме онлайн, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Бесспорный результат

Сейчас подключиться к налоговому мониторингу могут компании, годовой оборот которых превышает три миллиарда рублей, а сумма ежегодно уплачиваемых налогов - 300 миллионов. Смягчение этих требований обсуждают федеральный Минфин и ФНС. Согласно последним сведениям, планку могут понизить до двух миллиардов и 200 миллионов рублей соответственно.

Причем два миллиарда рублей - это граница, отделяющая крупный бизнес от среднего. Малыми же считаются компании с оборотом до 800 миллионов рублей. По мнению ряда экспертов, субъектам МСП тоже следуют предоставить доступ к налоговому мониторингу. Особенно это актуально в свете продления так называемых надзорных каникул в отношении малых и средних предприятий до конца 2021-го.

- Инициатива, связанная с налоговым мониторингом, даст возможность нашим бизнесменам уже после завершения надзорных каникул чувствовать себя комфортно в общении с налоговиками, - комментирует ситуацию председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева. - Ведь принципиальное отличие налогового мониторинга от традиционных проверок заключается прежде всего в том, что он не предполагает появления проверяющих в организации. Соответственно, не нарушается нормальный рабочий ритм работы бухгалтерии, нет необходимости готовить большой объем документов и давать долгие пояснения.

Другое очевидное преимущество, по словам спикера калининградского парламента, связано с возможностью планировать бизнес с учетом позиции налогового органа - правильно ли облагается налогами конкретная сделка или операция. Действующий закон о налоговом мониторинге, подписанный в ноябре 2014-го, разрешает сотрудникам ФНС и бизнесу согласовывать спорные моменты в удаленном режиме. В результате устраняются как сама процедура выездной проверки, так и возможные споры по ее результатам, в том числе судебные.

Больно дорого

В целом по стране действующий оборотный и налоговый порог могут перешагнуть чуть более 1,8 тысячи компаний. В Калининградской области такие крупные предприятия можно пересчитать по пальцам. В основном региональный бизнес представлен микрокомпаниями с годовым доходом до 120 миллионов рублей - в прошлом году таковых было 55 тысяч. Критериям малых предприятий отвечали 2,3 тысячи субъектов бизнеса, среднего бизнеса - около 90.

Новые цифровые технологии в перспективе позволят проводить проверки более полно, затрачивая меньше ресурсов

- Поэтому, с одной стороны, мы можем только приветствовать действия, направленные на смягчение требований к компаниям - участницам налогового мониторинга, - рассуждает председатель Калининградского инвестиционного клуба Александр Кузнецов.

- При этом мы должны понимать, что реформа в первую очередь затевается не ради бизнеса, а ради администратора. Новые цифровые технологии в перспективе позволят проводить проверки более полно, затрачивая меньше ресурсов. И логично, что ФНС апробирует эти механизмы на узкой группе налогоплательщиков, постепенно расширяя круг участников эксперимента. С другой стороны, у компании должны иметься, помимо законодательных возможностей, финансовые и административные ресурсы. Необходимо установить дорогостоящее программное обеспечение, открыть для налоговых органов всю информацию в режиме онлайн, подготовить сотрудников, которые будут администрировать эти процессы. На деньги, которые уйдут на все подготовительные работы, небольшая калининградская компания сможет несколько лет оплачивать услуги налоговых консультантов по составлению бумажных отчетов.

Принцип добровольности

Как показала практика, трудозатраты хозяйствующих субъектов на сопровождение инспекций благодаря налоговому мониторингу сокращаются более чем на треть, а сроки налогового контроля - в четыре раза. Однако финансовые "входные барьеры" стоят даже перед крупным бизнесом. Сейчас дистанционным инструментом взаимодействия с налоговиками пользуются всего 44 компании из 1,8 тысячи. Это крупнейшие российские холдинги, которые обеспечивают более 12 процентов всех налоговых поступлений в федеральный бюджет.

- Если государство заинтересовано в расширении системы налогового мониторинга, необходимы какие-то субсидии малым и средним предприятиям на установку программного обеспечения, подготовку сотрудников, - полагает профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС доктор экономических наук Евгения Куклина. - Пока же этот механизм, если говорить о субъектах МСП, может заинтересовать разве что инновационные компании. В том числе те, которые сами занимаются разработкой программного обеспечения. Но мы говорим об исключениях. Процесс, если не создать дополнительных стимулов, не будет массовым.

Поэтому очень важно, чтобы подключение к налоговому мониторингу никогда не стало обязательным для любого бизнеса - и крупного, и среднего, и малого, развивает тему председатель Калининградского инвестиционного клуба.

- Если принцип добровольности будет нарушен, в одной только Калининградской области из-за неподъемных административных и финансовых расходов закроются тысячи предприятий, - подводит итог Александр Кузнецов.

Прямая речь

Александр Буга, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, гендиректор "Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки":

- Сама по себе концепция налогового мониторинга представляется мне достаточно перспективной. В результате его внедрения действительно могут снижаться налоговые риски и, соответственно, доначисления для конкретной компании, улучшится качество планирования налоговой нагрузки. Это подтверждает опыт экономически развитых стран - Голландии, Великобритании, Германии и других. Но для большинства субъектов российского бизнеса, которые последние шесть лет функционируют в условиях снижения платежеспособного спроса, на первый план сегодня выходит проблема элементарного выживания. Особенно остро она стоит для субъектов малого бизнеса.