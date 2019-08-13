Все больше петербуржцев устраиваются в летнее время на общественные работы в формате временной занятости. В этом году таким образом были трудоустроены уже порядка 1300 человек, тогда как год назад их было лишь около 1000, а в 2017 году - и вовсе всего 700.

Для многих школьников и студентов летняя пора это не время каникул, а возможность заработать. Фото: РИА Новости/Александр Алпаткин

Считается, что летом потребность во временных работах особенно высока. И потому что наступает пора отпусков, когда множество штатных сотрудников отправляются отдыхать, и потому что для Петербурга лето - высокий сезон в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туриндустрии. С другой стороны, летом высвобождается время от учебы у студентов и школьников, и многие из них тоже не прочь поработать на благо родного города и своего кошелька.

Однако сегодня трудоустройство в формате "временной занятости" все чаще становится нормой жизни не только для летнего, но и для осенне-зимнего сезона. Ведь сегодня сам современный механизм рынка труда предполагает постоянную смену деятельности, отмечают эксперты, в тренде организация работы по проектному принципу

- Большинство наших потребностей в работниках связано с реализацией разного рода временных проектов, - рассказывает, например, руководитель пресс-службы "ЭкспоФорум-Интернешнл" Ольга Рогозина. - Экспобизнес тесно связан с бизнес-активностью, активность эта - отнюдь не летняя, а бизнес очень разнообразный, он требует много разных ресурсов и разных квалификаций.

А потому, помимо постоянных стажировок и преддипломных практик, которые устраиваются на "ЭкспоФоруме" для студентов и выпускников вузов, находится работа и для вполне возрастных, квалифицированных специалистов - примерно 10 процентов от общего количества персонала здесь трудится на временной основе, на аутсорсинге.

Эксперты добавляют: если среди соискателей на подобные вакансии в проектах появляются зрелые специалисты, они буквально идут нарасхват. Так что возможность трудоустройства на временную подработку у людей в возрасте, обладающих достаточными компетенциями, весьма и весьма велика. Причем отнюдь не только летом.

Многие работодатели и соискатели рассматривают временное трудоустройство как своеобразный трамплин, "примерочную работу"

Тем не менее многие люди, особенно "серебряного возраста", до сих пор воспринимают возможность временной занятости как нечто ущербное, рассуждая, что работа на "пока" (а временная занятость предполагает трудоустройство от одного месяца до шести) - синоним нестабильности. Тогда как возможность устройства на временную занятость - хороший вариант для тех, кто находится в промежуточном поиске стабильной работы (например, переехавшие в Петербург из других регионов, выпускники вузов, не определившиеся с постоянным работодателем). Многим нужен немедленный заработок, а также время для того, чтобы осмотреться, понять, чем в итоге он хотел бы заниматься.

- Люди зачастую смотрят на временную занятость не очень позитивно, - признает Светлана Катаева, член управляющего комитета Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения. - Однако ситуация меняется. Многие граждане начинают понимать, что временная занятость - это не только заработок на "пока". В ней много позитивных слоев. Например, для людей, стремящихся что-то кардинально поменять в своей жизни, это возможность "перезагрузиться", осознать, чего на самом деле хочешь. Наконец, это возможность обрасти новыми связями, контактами, чтобы получить новый карьерный толчок.

Эксперты подчеркивают: время для поиска работы должно быть минимальным, к тому же искать постоянную работу удобнее, имея уже что-то за плечами.

К слову сказать, сегодня средняя зарплата в городе по временному трудоустройству составляет 21 тысячу рублей. А максимальная доходит до 40 тысяч. Столько платят, например, оператору линии в производстве пищевой продукции или помощнику электромонтажника по кабельным сетям. Около 36 тысяч рублей получает береговой рабочий, в районе 30 тысяч - социальный работник, делопроизводитель или осмотрщик гидротехнических сооружений.

И еще одну важную особенность временной занятости отмечают эксперты. Многие работодатели и соискатели сегодня рассматривают этот вариант трудоустройства как своеобразный трамплин, нечто вроде "примерочной работы". При этом работники находят здесь новые контакты с потенциальными, уже постоянными работодателями, а работодатели, присмотревшись к принятому на несколько месяцев "временщику", впоследствии находят для него постоянное место в штате.

- По нашим оценкам, примерно 20 процентов молодых людей потом, иногда спустя несколько лет, приходят туда, где когда-то работали временно, - отмечает Светлана Катаева.