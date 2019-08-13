В Калининградской области завершились основные работы, связанные со строительством российско-литовского пограничного перехода "Дубки". Осенью специалисты займутся наладкой оборудования. Предполагается, что объект откроется в марте следующего года.

Проектная пропускная способность нового многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) - четыре тысячи автомобилей в сутки. Там будут работать до 49 полос контроля, разделенные как по направлению движения, так и по различным видам транспортных средств.

Проект призван "освободить" от большегрузов пункт пропуска, расположенный в черте города Советска на мосту Королевы Луизы. Мост, который является историческим памятником, после открытия "Дубков" отремонтируют. Кроме того, новый погранпереход снимет нагрузку с МАПП "Чернышевское".

Важен проект и в связи с увеличением количества заявок на оформление электронных виз, которые заработали в Калининградской области с 1 июля. Как показывает статистика, по упрощенной схеме чаще всего регион посещают граждане Литвы.

"Дубки" начали строить еще в 2015 году. Деньги выделили в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница РФ". МАПП возвели практически наполовину, однако возникли финансовые сложности и проблемы, связанные с устаревшим проектом, который появился десять лет назад. Сейчас и проектные, и финансовые вопросы решены.

- Дорога будет расширена до четырех полос, - делится информацией заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. - Также для эффективного администрирования автомобильных очередей будет построен накопитель, рассчитанный на 50 грузовиков.