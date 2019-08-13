Ракетный крейсер "Маршал Устинов" отправился в дальний поход

Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" отправился в дальний поход. Крейсер возглавил отряд кораблей и судов обеспечения. В него вошли спасательный буксир "СБ-406" и средний морской танкер "Вязьма".

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, из Североморска крейсер вышел 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Потом вместе с корабельной поисково-ударной группой отрабатывал противолодочные задачи в акватории Балтийского, Северного и Норвежского морей. "РГ" тоже писала об этом.

А теперь "Маршал Устинов" под командованием начальника штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрея Салошина взял курс на южное направление. По плану, североморцы проведут учения, в том числе и с кораблями иностранных ВМС, посетят страны Средиземноморья и Африки.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" введен в эксплуатацию 15 сентября 1986 года. Его длина - 186,5 метра, ширина - 20,8. Дальность плавания - 7,5 тысячи морских миль, автономность - 30 суток. Экипаж - 476 (510) моряков. Несет зенитное, артиллерийское, ракетное, противолодочное вооружение. На борту - вертолет Ка-27.