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13.08.2019 14:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лучшая рыба - это колбаса

Почему традиционная замороженная рыба не отвечает сегодня запросам массового покупателя
Текст: Вера Черенева (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 177(7935)
Двадцать два процента жителей регионов Северо-Запада в возрасте от 18 до 24 лет не едят рыбу. Лишь 19 процентов готовы включать ее в рацион хотя бы раз в месяц. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ в рамках масштабного исследования среди студентов и молодых специалистов в разных регионах России. Показатели потребления рыбы в СЗФО этой категорией граждан оказались самыми низкими по стране.
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Исследование проводилось по заказу Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. И результаты удивили специалистов. Например, в регионах Дальнего Востока, которые также можно назвать "рыбными", не едят этот продукт всего пять процентов респондентов.

У 42 процентов опрошенных рыба оказывается на столе минимум раз в неделю. В Петербурге такие вкусовые пристрастия лишь у 25 процентов респондентов.

Исследователи подчеркивают: низкое потребление рыбы характерно именно для граждан в возрасте до 24 лет. В частности, когда респондентов спросили, какое блюдо они выбрали бы в ресторане, за рыбу высказались 10 процентов молодых опрошенных. Когда аналогичный вопрос задали гражданам среднего возраста, ответили, что закажут рыбу 31 процент респондентов.

Результаты исследования ВЦИОМ широко обсуждались в Петербурге на прошедшем Международном рыбопромышленном форуме. Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ уверен, что через десять лет возникнет закономерный вопрос: а кто вообще будет готов покупать рыбу, ведь нынешние студенты тогда станут ядром экономически активного населения и потребительские привычки у них формируются уже сейчас.

Фото: iStock
Получится ли увеличить потребление рыбы в России

Павел Межеричер, управляющий партнер IKRA Group, считает, что проблема не в рыбе как таковой, а в маркетинге. В частности, исследование показало, что самым любимым продуктом среди молодежи является мясо. Его бы в ресторане заказали 53 процента юных респондентов, среди опрошенных среднего возраста этот показатель составил 44 процента.

- Активные действия производителей мяса и мясопродукции привели к тому, что с 2011 по 2017 год потребление мяса выросло с 80 до 88 килограммов на человека. Цены на мясо и рыбу практически сравнялись. Разница составляет четыре процента. Мясо воспринимается потребителями как более желанный продукт, за который потребители, кстати, готовы платить, несмотря на то что мы очень много говорим о том, что люди не имеют возможности заплатить за рыбу, и именно поэтому у нас такое депрессивное потребление.

Люди платят за товары, которые им нравятся, говорит Межеричер и приводит пример: еще пять лет назад бургеры воспринимались как фастфуд, самая консервативная аудитория видела в них просто булки с котлетами. А сейчас это целая индустрия.

Петер Бос, генеральный директор компании ООО "А.Эсперсен", видит одну из причин падения интереса к рыбе в том, что производители предоставляют ее в слишком ограниченном ассортименте и мало занимаются глубокой переработкой. На фоне роста мясных полуфабрикатов и сегмента готовой еды покупатели, особенно если у них есть финансовая возможность, делают ставку именно на такие товары. Традиционную замороженную рыбу в глазури Петер Бос и вовсе предлагает считать сырьем, которое уже не может отвечать запросам массового потребителя.

Цены на мясо и рыбу практически сравнялись. Однако потребители называют мясо более желанным продуктом

В принципе, потребители готовы покупать рыбу тушками и стейками, но в первую очередь люди готовы платить за охлажденную продукцию. Правда, практика показывает, что на полках магазинов чаще всего предлагают дефрост (разморозку), причем никак не обозначается, что продукт получен из замороженного сырья.

- В сетях нет полок для охлажденной продукции, - говорит Вячеслав Стурзу, генеральный директор АО "НОРЕБО РУ". У его компании накоплен большой опыт взаимодействия с торговыми сетями, и предприниматель признает: доставить именно настоящую охлажденную, а не размороженную продукцию на полки магазинов очень сложно.

Дело в том, что срок хранения охлажденной рыбы составляет 10-12 суток. При этом к моменту поставки должно оставаться порядка 70 процентов от срока годности. Промысловые суда находятся в море 10-12 дней, соответственно, продукцию, которую можно продать как охлажденную, вылавливают только в последние два дня трала.

У торговых сетей свои правила. Поставить продукцию когда вздумается нельзя, у поставщика есть на это один день в неделю. Соответственно, он должен подстроить свои логистические процессы так, чтобы поймать рыбу, переработать, охладить ее и успеть в это окно. Учитывая сложность системы, настоящей охлажденной рыбой в России занимается всего несколько производителей. Их число могло бы быть и больше, если бы не отсутствие специализированного оборудования на судах и нехватка инфраструктуры в магазинах.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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В принципе, многие вопросы могли бы решить банковские кредиты. Но себестоимость настоящей охлажденной продукции высока, на этом небольшом рынке уже есть свои лидеры. Производители просто не уверены, что, заходя в сегмент с нуля, они найдут достаточное количество потребителей, чтобы отбить все расходы.

Решать вопрос с продажами эксперты предлагают с помощью маркетинга. Так, один из производителей консервов запустил провокационные ролики на видеохостингах про консервы. Записи собрали миллионы просмотров, правда, пока производитель не готов сказать, повлияла ли как-то популярность в соцсетях на продажи.

Тем не менее один пример, когда рыбу внедрили с помощью маркетинга, в России есть. В середине прошлого века, когда в СССР выросла добыча дальневосточной сардины, оказалось, что люди покупать ее не готовы, что в стране нет культуры потребления этой рыбы.

Тогда на прилавках магазинов появился новый продукт - сельдь иваси. Культура потребления сельди в стране была, и граждане быстро распробовали неведомую рыбу, ставшую одним из продуктовых брендов страны.

И сейчас производители и переработчики рассчитывают, что однажды будет создана концепция, которая реально сделает рыбу сверхпопулярной. Правда, даже если она появится, внедрить ее, как идею с сельдью иваси, будет значительно сложнее, ведь свою концепцию, которая открыла бы путь к кошелькам аудитории любого возраста, ищут производители во всех продуктовых сегментах.

Экономика Товары и цены СЗФО
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