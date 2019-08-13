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13.08.2019 18:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

В Баренцевом море прошли учения по оказанию помощи высокобортному (океанскому) кораблю, который получил условные повреждения в условиях Арктики. В учениях были задействованы четыре судна обеспечения Северного флота и спасательный буксир "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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О замысле учений рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. По сценарию, на большом океанском судне в его качестве выступил носитель глубоководных спасательных аппаратов "Михаил Рудницкий", произошел пожар. Судно потеряло ход.

На помощь выдвинулись спасатели. Сама операция состояла из нескольких этапов. Сначала буксиры из дальнобойных лафетных стволов охладили корпус корабля и ликвидировали возгорание на верхней палубе. Затем с пожарного катера высадили на борт аварийно-спасательную группу, которая локализовала возгорания во внутренних помещениях.

Моряков, получивших "ожоги", доставили на борт спасательного буксирного судна "Алтай", где развернули госпиталь. Само "аварийное" судно взяли на буксир, а экипаж "Алтая" обеспечил подачу электроэнергии для запуска оборудования, необходимого для управления во время буксировки.

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