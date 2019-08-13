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13.08.2019 10:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выведут на чистую воду

Регионы Северо-Запада получат федеральные деньги на обновление коммунальных сетей
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 177(7935)
Субъекты СЗФО утверждают региональные программы "Чистая вода" на 2019-2024 годы. Документы, разработанные в рамках одноименного федерального проекта, необходимо принять до начала октября. Проблему дефицита качественной питьевой воды испытывают практически все субъекты СЗФО. Где-то ее решают за счет собственных ресурсов, где-то масштабные работы начнутся только сейчас благодаря поддержке федеральными средствами.
Фото: Ульяна Вылегжанина, Анна Дурова/РГ Фото: Ульяна Вылегжанина, Анна Дурова/РГ
Фото: Ульяна Вылегжанина, Анна Дурова/РГ

Проект "Чистая вода" вошел в состав национального проекта "Экология". Его цель - обеспечить население водой, отвечающей всем требованиям безопасности. Всего за шесть лет на программные мероприятия направят 245,1 миллиарда рублей. Из них 60 процентов - это средства федерального бюджета, 35 процентов - внебюджетное финансирование. Уровень участия регионов и муниципалитетов оценивается всего в пять процентов.

В Новгородской области перекос в сторону федерального софинансирования будет еще более значительным. На реализацию программы "Чистая вода", утвержденной в регионе в июле, в 2019-2024 годах направят 1,6 миллиарда рублей. На федеральную казну придется 96 процентов всех вложений, на региональный и местный бюджеты - четыре процента.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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При этом по уровню качества воды Новгородчина отстает от общероссийских показателей. В прошлом году, по информации регионального управления Роспотребнадзора, 36 процентов проб питьевой воды из разводящих сетей не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в целом по стране - 13,5 процента). По микробиологическим показателям неудовлетворительный результат показали 6,2 процента проб (в РФ - 2,9 процента).

Всего же питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены 69,1 процента жителей региона. К 2024 году этот показатель благодаря программе составит 81 процент. В муниципалитетах построят станции водоподготовки подземных вод, очистные сооружения, реконструируют действующие коммунальные сети.

В Калининградской области доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, уже сейчас составляет 88,9 процента. К 2024 году, согласно региональной программе, показатель доведут до 93,2 процента. Как отмечают в региональном правительстве, вопросы улучшения качества водоснабжения здесь решают не первый год за счет средств областного бюджета, в том числе в рамках программы конкретных дел. Теперь появилась возможность подключить федеральные средства.

Первые работы стартуют в текущем году. В поселке Нивенское модернизируют сети водоснабжения и построят насосную станцию, пункты санитарной очистки и обезжелезивания воды. Сдача объектов запланирована на декабрь 2021-го. Федеральный бюджет на финансирование калининградских мероприятий в 2019-2021 годах направит 248,6 миллиона рублей, областной бюджет - 7,7 миллиона. Несколько проектов реализуют за счет средств предприятий.

В текущем году во всех 83 субъектах РФ, участвующих в федеральном проекте, оценили состояние централизованных систем водоснабжения. Результаты инвентаризации и заявки, полученные от муниципалитетов, легли в основу региональных программ. Так, в Архангельской области запланировали до 2024 года 118 мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на территории 21 муниципального образования. Объем финансирования на весь шестилетний период составит 2,6 миллиарда рублей.

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Однако в ходе детальной проработки программы стало ясно, что документ следует дополнить мероприятиями по строительству и реконструкции еще 23 объектов водоснабжения. На эти цели потребуется дополнительное финансирование - 59,4 миллиона рублей на проектно-сметную документацию и 614 миллионов - на строительно-монтажные работы.

- С учетом наших предложений Минстрой России разработал проект правил, по которым федеральные средства можно будет направлять на подготовку проектно-сметной документации и на реализацию существующих концессионных соглашений. Но пока эти правила проходят процедуру согласования, - пояснил исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

прямая речь

Максим Егоров, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

- Наша задача - максимально эффективно реализовать федеральный проект "Чистая вода", чтобы к 2024 году из сетей централизованного водоснабжения качественной питьевой водой были обеспечены 90,8 процента россиян, а если говорить о городском населении, то 99 процентов. Для этого должны использоваться самые лучшие технологии и материалы. Справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды, подготовленный специалистами Минстроя России в рамках проекта "Чистая вода", поможет субъектам не тратить время на их поиски, а опираться на проверенные разработки.

Экономика ЖКХ СЗФО
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