Как традиционный уклад жизни северных народов влияет на развитие туризма в НАО

В Ненецком автономном округе взялись развивать самую молодую отрасль региональной экономики - туризм. Условия задачи изначально были непростыми: удаленность от Большой земли, суровый климат, отсутствие дорожной сети и прочей инфраструктуры, особый менталитет местных жителей. Однако НАО принялся искать собственный маркетинговый путь, не копируя опыт соседних регионов, а используя отличия от них. В итоге туристический поток в тундровый край стал понемногу расти.

По данным Архангельскстата, в прошлом году семь коллективных средств размещения НАО обслужили 8900 гостей. Здесь работают всего две туристические фирмы. За развитие отрасли отвечает центр арктического туризма, который выполняет функции государственного оператора. Подобные структуры есть во всех регионах страны, но только в двух округах - Ненецком и Ямало-Ненецком - они зарегистрированы как государственные бюджетные учреждения.

- Мы понимаем, что сделать въездной туризм массовым в таком регионе, как наш, вряд ли получится, - отмечает директор центра Сергей Мишин. - С одной стороны, большую часть территории округа занимает тундра с ее хрупкой экосистемой и традиционным укладом жизни коренного населения. С другой стороны, большую часть года добраться сюда из других регионов страны можно только самолетом, и перелет обойдется недешево. Получается, что туры в НАО - это уникальный продукт для обеспеченных туристов.

Чтобы занять свою нишу в популярном арктическом тренде, округ стал позиционировать себя как "доступную Арктику". Добраться из Москвы или Петербурга до Нарьян-Мара действительно можно быстрее, чем до других уголков АЗРФ.?Большинство гостей НАО - это как раз жители двух столиц. Но в скором времени турпоток должен стать более разнообразным: авиакомпания, которая зашла в регион, предложила разработать льготные тарифы для легальных охотников и рыболовов из городов ее маршрутной сети.

Но возникла проблема: как отличить законопослушных рыболовов от браконьеров? Во время недавнего Дня оленя жители тундры пожаловались губернатору НАО Александру Цыбульскому, что нелегалы со снастями буквально "вычерпывают" рыбу из рек. Тундра большая - инспекторам ее контролировать трудно. Глава округа предложил оленеводам сообщать о нарушителях в правоохранительные органы или муниципалитеты.

- Туризм - это колоссальный мультипликатор для экономики. Сам по себе он не зарабатывает, но развивает вокруг себя другие отрасли - перевозки, производство сувенирной продукции, общественное питание и так далее. Малый бизнес будет предлагать свои услуги, жители НАО смогут найти новые возможности заработка. Туризм необходимо рассматривать именно с этой точки зрения, - полагает Александр Цыбульский.

Побывать в стойбище оленеводов мечтают многие ценители аутентичности. Однако не все местные жители готовы показывать свою жизнь посторонним

Традиционный уклад жизни северных народов, который сохранился лишь в нескольких регионах страны, - главное преимущество Ненецкого округа для туристов. Но одновременно это и сдерживающий фактор. Побывать в стойбище оленеводов, пожить в настоящем чуме, покататься на нартах мечтают многие ценители аутентичности. Однако не все местные жители готовы показывать свою жизнь посторонним. Из множества ненецких семейно-родовых общин с туроператорами плотно сотрудничает лишь одна.

- Наша задача - объяснить людям, что туристы дают им возможность заработать. Маршруты ко многим достопримечательностям пролегают через села, а гостевых домов в них очень мало. При этом есть пустующие дома, которые вполне можно переоборудовать для приема гостей. Попутно решалась бы проблема занятости, - рассуждает Сергей Мишин.

Нехватка туристической инфраструктуры, сложная логистика - проблемы не только НАО, но и многих северных регионов. Чтобы переночевать у одной из главных достопримечательностей округа - термальных источников Пым-Ва-Шор, организованные туристы просто разбивают там лагерь. Строить в тундре отели и рестораны затратно и не всегда целесообразно.

С января 2020 года туристическая сфера НАО перейдет из окружного департамента образования, культуры и спорта в ведение департамента финансов и экономики. По мнению экспертов отрасли, это позволит продвинуться вперед в создании инфраструктуры.

Ростуризм называет НАО привлекательным для экстремального, этнографического и экологического отдыха. В самом округе также считают перспективным круизный туризм. И здесь не обойтись без сотрудничества с другими регионами СЗФО.

Идет работа над совместным проектом с Республикой Коми - круизом по реке Печоре с посещением населенных пунктов двух субъектов. Есть планы открытия круизов по Севморпути с турбизнесом Мурманской области. Большим спросом пользовались бы туры на ненецкие острова Вайгач и Колгуев с их моржовыми лежбищами и птичьими базарами, но все упирается опять же в инфраструктурные проблемы.

Нефтедобывающий округ вполне можно считать одним из центров делового туризма. Бизнесмены обычно прилетают ненадолго и не могут выезжать далеко за пределы Нарьян-Мара. Для таких гостей нашли выход: на территории центра арктического туризма установили экспозиционный чум, в котором можно и заночевать. Услугу назвали "Арктикой в миниатюре".

Кстати

Ненецкий округ доступен для туристов круглый год, причем зимой путешествовать по нему даже проще - на снегоходах. Главные объекты показа - первый русский город в Арктике Пустозерск, который в этом году отмечает 520-летие, термальное урочище Пым-Ва-Шор, каньон Большие ворота у поселка Индига и другие особо охраняемые природные территории. В проекте "Серебряное ожерелье России" округ представлен туром "Чумовые выходные в Арктике".