У звезды "Сталинграда" и "Домашнего ареста" Лысенкова угнали машину

Фактурный российский актер Дмитрий Лысенков, звезда военной драмы "Сталинград" и телесериала "Домашний арест", стал жертвой злоумышленников.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, у артиста угнали автомобиль KIA Sportage. Инцидент произошел в Приморском районе Северной столицы.

"12 августа около восьми часов утра в полицию поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что от дома по Серебристому бульвару неизвестный похитил принадлежащий ее 37-летнему сыну автомобиль", - уточнили в пресс-службе. Без указания имени потерпевшего.

Которое назвали уже местные СМИ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, личность злоумышленника устанавливается.

Лысенков родился 6 июля 1982 года в Санкт-Петербурге. Лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в драме". Экранный дебют - начало нулевых, сериал "Убойная сила".