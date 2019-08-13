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У звезды "Сталинграда" и "Домашнего ареста" Лысенкова угнали машину

Новости
    13.08.2019, 12:47
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Фактурный российский актер Дмитрий Лысенков, звезда военной драмы "Сталинград" и телесериала "Домашний арест", стал жертвой злоумышленников.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, у артиста угнали автомобиль KIA Sportage. Инцидент произошел в Приморском районе Северной столицы.

"12 августа около восьми часов утра в полицию поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что от дома по Серебристому бульвару неизвестный похитил принадлежащий ее 37-летнему сыну автомобиль", - уточнили в пресс-службе. Без указания имени потерпевшего.

Которое назвали уже местные СМИ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, личность злоумышленника устанавливается.

Лысенков родился 6 июля 1982 года в Санкт-Петербурге. Лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в драме". Экранный дебют - начало нулевых, сериал "Убойная сила".

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