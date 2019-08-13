В Белом море на территории Карелии село на мель пассажирское судно

Чрезвычайное происшествие случилось в акватории Белого моря. Пассажирский теплоход "Сапфир" сел на мель, сообщили в пресс-службе МЧС Карелии. Спасатели эвакуировали всех путешественников.

Сотрудники МЧС получили тревожное сообщение в 23.10 вчерашнего вечера. ЧП произошло в девяти километрах от Беломорска. Тут же из города на помощь отправились два плавательных средства.

Во вторник в 05.20 операцию завершили. Всех пассажиров с "Сапфира" эвакуировали. Никто при этом не пострадал.

О точном количестве находящихся на теплоходе людей сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Карелии. По его данным, их было 121. Причина ЧП - судно получило пробоину и сейчас имеет небольшой крен.