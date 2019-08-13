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13.08.2019 11:53
Проект: В регионах

Мост как арфа

В Череповце построят самый длинный в регионе путепровод
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 177(7935)
Самый длинный мост в Вологодской области появится в Череповце. И возведут его на три года раньше запланированного срока.

Современный путепровод хотели ввести в строй до 1 ноября 2025 года. Но на днях приняли другое важное решение: мост запустят в 2022-м.

Череповцу давно необходим новый мост - Октябрьский через реку Шексну стоит в пробках, работает на пределе. Ему необходим капитальный ремонт, который откладывается по единственной причине: части города окажутся отрезанными друг от друга.

Впервые о необходимости возведения второго моста задумались еще в 80-е годы прошлого столетия. Но планам не суждено было осуществиться. К этой идее вернулись уже в 2007 году, когда второй мост объявили главным инфраструктурным проектом города на среднесрочную перспективу. Рассматривали два варианта переправы: железобетонный и вантовый. Остановились на втором. Как объясняют вологодские власти, чтобы сохранить архитектурную особенность Череповца.

Возведение путепровода разделили на несколько этапов. И первый начали еще два года назад. За это время специалисты перенесли существующие инженерные сети и коммуникации в районе подъездов к будущему путепроводу. А к концу нынешнего года территорию под строительство нового моста нужно будет освободить и выкупить у собственников земельные участки. Их 36. На эти цели в региональном бюджете предусмотрели 120 миллионов рублей.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста

Основной же этап строительства объекта оценивается в 16,5 миллиарда рублей. Деньги уже зарезервировали в областном бюджете. Конструкторы подготовили необычный проект моста. Его называют арфой: стальные тросы будут соединять пилоны с дорожным полотном параллельно друг другу.

Такая модель путепровода удобна для судоходства. Суда по Шексне будут двигаться в обе стороны без препятствий. Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, подобное конструкторское решение моста станет первым в стране. Длина путепровода - 1131 метр. Он будет на 353 метра длиннее действующего Октябрьского моста.

- Уже завершили работы над инженерными коммуникациями, более чем на 80 процентов выполнили устройство ливневой канализации, сетей водоснабжения. Подход к мосту по Архангельской улице расширили до трех полос движения, здесь идет укладка асфальта. В следующем году будет уложен его верхний слой и объект введем в эксплуатацию, - добавил представитель компании-подрядчика Виктор Перевалов.

Вместе с возведением моста будет построен и Южный обход Череповца длиной восемь километров для шести полос движения. Новый мост в Череповце не только свяжет федеральную трассу А-114 с дорогой на Сергиев Посад, но и обеспечит закольцовку всех четырех районов города, напрямую соединив Заягорбский и Зашекснинский районы. Благодаря этому будет снижена нагрузка на дорожную сеть центральной части города и Октябрьский мост.

Кстати, работы по возведению путепровода проводит организация, которая принимала участие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.

- Здесь работают два наших подразделения - на правом и левом берегах. Мы приступили к забивке свай технического моста. Их будет два: по одному с каждого берега. Они нужны для подвоза техники и материалов для сооружения опор основного моста, - пояснил директор филиала компании Андрей Лазарев. - До конца этого года планируем завершить работы по сооружению временных мостов и начать операции по возведению главного мостового перехода. Конструкции свай для двух опор уже привезли. Самые сложные работы на этом объекте - сооружение высоких пилонов, натяжение вант и их регулировка, монтаж металлоконструкций пролетного строения судового хода, который будет осуществляться с барж.

Цифра

16,5 миллиарда рублей потратят на строительство нового моста в Череповце.

СЗФО
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