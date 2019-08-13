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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прощание с мазутом

В декабре 2019 года в Заполярье начнется перевалка сжиженного природного газа
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 177(7935)
Перспективы прихода сжиженного природного газа в Заполярье обретают зримые очертания. Перевалка сжиженного природного газа проекта "Ямал СПГ" и трех очередей "Арктик СПГ", которая велась в норвежском порту Хоннингсвоге с ноября 2018 года, переносится в Мурманскую область. С декабря 2019 года это предполагается делать в районе Кильдинского пролива по схеме "борт-о-борт", сообщили в пресс-службе компании НОВАТЭК", занимающейся газодобычей в Арктике.
Фото: Из архива ПАО "Новатэк" Фото: Из архива ПАО "Новатэк"
Фото: Из архива ПАО "Новатэк"

Топливо будет доставляться танкерами арктического класса Arc7 из порта Сабетта в Мурманск, где затем его будут перегружать на танкеры обычного класса.

Но эта схема перегрузки определена как временная - до тех пор, пока в районе поселка Ура-губа не будет построен перегрузочный комплекс, в который будет вложено 70 миллиардов рублей. Он будет представлять собой два плавучих хранилища газа, вспомогательный причал и необходимую береговую инфраструктуру.

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Еще в апреле этого года правительство РФ приняло постановление о его строительстве. Согласно ему, федеральные объекты перегрузочного комплекса должны быть построены в 2020-2021 годах. Первый пусковой комплекс предполагается построить в 2020-2022 годах, второй - до 2023 года. Получение разрешений на ввод в эксплуатацию комплекса намечено на 2022-2023 годы.

В связи с этим региональные власти говорят о зримых перспективах газификации Мурманской области - единственного региона европейской части страны, который остается негазифицированным. По словам вице-губернатора Евгения Никоры, обсуждаются возможность доставки СПГ в Мурманск и строительство восьми котельных на природном газе - в Мурманске, Североморске и Коле. Уже в четвертом квартале 2019 года Минэнерго, ФАС, правительство Мурманской области и сами газовики должны разработать предложения по газификации региона с использованием этого проекта.

Поставка газа в Мурманск позволит региону отазаться от мазута, который сейчас завозят по железной дороге

На это же время намечено внесение в правительство проекта распоряжения об изменении границ территории морского порта Мурманск, которое необходимо для строительства перевалочного комплекса. Газ нужен области прежде всего как горючее для отопления, позволяющее отказаться от сжигания мазута - чрезвычайно дорогого вида топлива, которое приходится завозить сюда по железной дороге.

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Эксперты по-разному оценивают возможность газификации Заполярья с помощью ямальского газа. По мнению члена научного совета РАН при Совете безопасности РФ Михаила Григорьева, само по себе строительство перевалочного комплекса не дает гарантий газоснабжения региона, так как пока не говорится ничего конкретного о том, как СПГ будут превращать в обычный газ и как доставлять его в котельные.

Кроме того, по его предположению, проект газификации региона будет окупаться 10-15, а то и 20 лет. В течение этого времени необходимо обеспечивать энергетическую безопасность региона. Кроме того, нельзя забывать, что переваливаемый газ предназначается в первую очередь на экспорт.

Член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ Михаил Жуков более оптимистичен. По его мнению, газификация Мурманской области имеет не только экономическое, но и огромное политическое значение, поскольку развитие Арктики сегодня является одним из главных пунктов повестки дня в общероссийском и мировом масштабах.

Если место перевалки переместят в Мурманск, то СПГ-танкерами придется осуществлять каботажные рейсы и платить высокие пошлины

- Конечно, в Европе за наш газ готовы платить дороже, чем на внутреннем рынке России, - подчеркнул эксперт. - Но в данном случае, на мой взгляд, политика пересилит экономику.

Судя по всему, проработка экономической стороны строительства перевалочного комплекса СПГ в Заполярья уже идет полным ходом. Газовики обратились к федеральным властям с просьбой освободить зафрахтованные газовозы от таможенных пошлин.

Танкеры, перевозящие арктический сжиженный газ, ходят под иностранным флагом, поскольку рынок судов ледового класса для перевозки сжиженного природного газа очень узкий и таких судов под российским флагом сегодня нет. Если место перевалки будет перемещено в Мурманск, то СПГ-танкерам придется осуществлять каботажные рейсы (то есть рейсы между портами России).

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В этом случае придется выплачивать таможенные пошлины в размере 0,15 процента от таможенной стоимости газовоза, которая составляет около 7,5 миллиарда долларов. Иными словами, сумма пошлины окажется весьма крупной - более 11 миллионов долларов. Чтобы освободить суда от этих пошлин, предстоит внести изменения в решения Евразийской экономической комиссии и комиссии Таможенного союза.

Письмо с этой просьбой уже направлено в правительство РФ. Решение по нему могут принять до конца августа.

Тем временем

Предварительный анализ спроса, проведенный специалистами компании "Роснефть", показал, что Мурманской области на данный момент требуется от 2,7 до 3,8 миллиарда кубометров природного газа. Целевой рынок в среднесрочной перспективе - это север области, где свыше 80 процентов потребления локализовано в Мурманске и на прилегающих к нему территориях. По оценкам ученых Кольского научного центра РАН Александра Биева и Аллы Шпак, ежегодно в Мурманской области сжигается от 1,2 до 1,8 миллиона тонн мазута и около 800 тысяч тонн угля, на завоз которых требуется от пяти до восьми миллиардов рублей ежегодно. Чтобы их заместить, региону потребуется 2,6-2,7 миллиарда кубометров природного газа или около 1,9 миллиона тонн СПГ. Но для этого потребуется существенно изменить состав технологического оборудования предприятий региона.

Цифра

20 лет будет окупатьтся газификация Мурманской области (согласно прогнозам экспертов).

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область
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