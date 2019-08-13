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13.08.2019 17:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калининграде построят филиал Нахимовского училища

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу слетал в Калининград, где заложил камень в фундамент филиала Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища.

На стройку отведен всего год. По планам, уже 1 сентября 2020-го за парты должны сесть 560 воспитанников нового учебного заведения. "Его создание завершит формирование сети нахимовских училищ по всей стране и на всех флотах, - сказал Шойгу на церемонии в Калининграде. - По нашим традициям во вновь создаваемые нахимовские, суворовские, президентские кадетские училища мы отбираем лучших из лучших. И традиционно у нас очень и очень высокий конкурс не только на места кадет, но и на места преподавателей. Я уверен, что в Калининградской области, безусловно, есть очень достойные преподаватели, ветераны флота, которые помогут в создании и самой базы, и преподавательского коллектива, и курсовых офицеров. И мы с вами увидим здесь, я надеюсь, одно из лучших учебных заведений не только министерства обороны, не только флота, но и нашей страны".

Фото: iStock
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Напомним, что именно Шойгу инициировал создание в Калининграде Нахимовского училища. Произошло это прошлой осенью. Вот как сам министр объяснил данное решение: Балтийский флот единственный, где пока нет подобного учебного заведения. Вообще-то, строго говоря, оно есть - в Санкт-Петербурге. Однако созданная в далеком 1944 году морская кадетка лишь территориально приближена к Балтфлоту и в его штат не входит. Если можно так выразиться, это, скорее, учебное заведение всего ВМФ России. Ее флотские филиалы разбросаны по стране: тихоокеанский - во Владивостоке, черноморский - в Севастополе, северный - в Мурманске. Скоро свой филиал появится и у балтийцев - в Калининграде.

Его здания и сооружения возведут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны. В ведомстве корреспонденту "РГ" сказали, что при работе над проектом учитывались особенности Калининграда. В частности, тесная, дом к дому, средневековая сдержанность и лаконичность застройки города. Местную "нахимовку" выполнят в смешанном стиле: современная эклектика там будет соседствовать с с элементами прусской архитектуры. В частности, с кирпичной фактурой характерной цветовой гаммы.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В первую очередь в Калининграде построят учебно-административный корпус филиала с кабинетами и аудиториями, актовым залом и библиотекой. А также столовую на 620 мест, медпункт, корпус дополнительного образования, два спальных корпуса, крытый спорткомплекс и стадион. На втором этапе появится крытая автостоянка и спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком.

В понедельник Сергей Шойгу также посетил один из этапов конкурса "Морской десант". Он проходит на военном полигоне "Хмелевка" под Калининградом в рамках V Армейских международных игр. Перед соревнованием министру показали выставку оружия Великой Отечественной войны. У легендарного Т-34 Шойгу встретил 95-летний фронтовик-танкист, участник штурма Кенигсберга Борис Пирожков. Вместе с министром он затем с интересом наблюдал эстафету современных воинов. Им надо было пройти 9-километровый маршрут с естественными и искусственными препятствиями, в том числе -участок стрельбы из вооружения БТР по целям на воде.

В этих соревнованиях участвуют команды Венесуэлы, Ирана, Китая и России.

Фото: Предоставлено Минобороны
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На обратном пути Шойгу в Москву произошел не очень приятный инцидент. Когда борт министра обороны находился над нейтральными водами Балтийского моря, к нему попытался приблизиться истребитель НАТО F-18. На это мгновенно отреагировали пилоты двух истребителей Су-27, в качестве эскорта сопровождавших самолет министра. Они быстро оттеснили чужую машину в сторону и продолжили сопровождение. Позже Минобороны РФ опубликовало видеосъемку данного инцидента.

Между прочим, это не первый случай, когда пролетающий над Балтикой лайнер высокопоставленного российского чиновника становится объектом пристального внимания натовцев. Впрочем, до откровенной провокации дело еще никогда не доходило.

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