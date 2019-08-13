Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа.

Как обычно, он привлечет не только тех, кто делает свои первые шаги в кино, но и кинематографистов с именами - достаточно взглянуть на состав жюри этого года. Председатель жюри - по традиции продюсер, создатель и глава студии "ПРОФИТ" Игорь Толстунов, а в его команде - исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель и сценарист Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова. Всем им предстоит выбрать победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и обладателя Специального приза.

Разумеется, перед программным директором кинофестиваля Артемом Рыжковым стояла непростая задача. Но он не пошел по уже проторенной дорожке - скажем, конкурс короткого метра "Кинотавра" этого года и основной конкурс на "Короче" совпадают только по двум (!) фильмам. И победивший на "Кинотавре" фильм "Топливо" Михаила Архипова в конкурс "Короче" не включен, как и режиссерский дебют Паулины Андреевой - короткометражный фильм "Плачу с вами", и "@Жених" Елизаветы Стишовой, о которых так много говорили. Не стоит расстраиваться тем, кто будет в Калининграде - эти ленты покажут во внеконкурсных программах, но на призы они рассчитывать не смогут. Нет в конкурсе "Короче" и фильма "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой, отобранного от России в программу "Синефондасьон" Каннского кинофестиваля в этом году. Всего же в самобытную конкурсную программу фестиваля "Короче" этого года отобрано 37 фильмов, причем, как отмечает программный директор Артем Рыжков, впервые в этом году большая часть программы - 35 картин - это премьеры. Выбирать было из чего - на участие в фестивале в этот раз были поданы рекордные 1649 заявки из 49 регионов России и 43 стран. В итоге вот несколько примеров того, на что будет смотреть жюри. Свою новую работу на "Короче" представит победительница прошлого года Виктория Рунцова. В ее картине "Теленок" сыграли Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Максим Иванов и Савелий Кудряшов. Не менее звездный актерский состав и в ленте "Папа" Карины Чувиковой с Константином Хабенским, Яном Цапником, Дарьей Жовнер, Юрием Борисовым и тем же Савелием Кудряшовым. А также в короткометражке "Осторожно, хрупкое!" Глеба Суковатых - главную роль в ней исполнил Максим Виторган, в картине "Проводник" Александра Н.Назарова с Аленой Бабенко, Дмитрием Куличковым и Сергеем Епишевым, "Обмене" Аксиньи Гог с Федором Лавровым и Юрием Борисовым, "Интервью" Ивана Соснина с Алексеем Серебряковым, Мариной Васильевой и Юлией Ауг, "Формате бабочки" Любови Князевой с Кириллом Кяро и Викторией Соловьевой, "Болванке" Никиты Власова со Светланой Камыниной.

Актрисы Лина Миримская и Ольга Макеева сыграли сразу в двух конкурсных короткометражках - "Папина Дочка" Евгения Чубарова и "023й Париж-Москва" Милаславы Выборных. А Миримская еще и исполнила одну из главных ролей в режиссерском дебюте Григория Калинина и Алексея Ильина "Марина". Кроме нее, в фильме сыграли сам Ильин и Анна Слю. Режиссер Полина Лиске в своей работе Blink собрала интернациональный актерский состав - Джордан Роуз Фрай (ее любители кино уже знают по режиссерскому дебюту Григория Добрыгина Sheena 667), Петара Зекавицу и Мириам Сехон.

Свой режиссерский дебют "Умри, Джульетта!" на "Короче" представит чемпион мира и призер Олимпийских игр по танцам на льду Максим Шабалин: в первой своей работе в главной роли он снял жену, актрису Ирину Гриневу.

В конкурсную программу фестиваля "Короче" отобрано 37 фильмов, причем у 35 картин - премьерный показ

Что касается внеконкурсных секций, именно в традиционной программе "Короче. Звезды" будут показаны режиссерские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Дианы Пожарской, Дмитрия Ендальцева, а также лента "Старый вояка", снятая актером театра им. Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл Владимир Этуш.

В программе "Короче. Карьера" представлено восемь фильмов, в том числе "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого, "Ульяна" Евгения Сангаджиева и "Смерть тапера" Андрея Селиванова. В секции "Короче. Лав" можно увидеть "Надежду" победителя "Короче-2017" Руслана Братова, "Саккады" Сергея Линцова и Алексея Юдникова и "Мирную жизнь" Ивана И. Твердовского. В блоке "Делай короче" представлено пять картин, и вот в их числе победитель "Кинотавра" - фильм "Топливо".

Также во внеконкурсных программах можно будет посмотреть подборки взрослой и детской анимации, семейных короткометражных фильмов, и в придачу ленты про ЗОЖ, семью, картины о новых технологиях и о широте человеческой души.

В международной внеконкурсной секции в этом году - 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Кыргызстана и Сирии. А в блоке "Короче. Геолокация" - 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана.

Кстати

Шестерка лучших

Традиционно большое внимание приковано к фильму, который открывает фестиваль "Короче". Здесь впервые показали и "Даму Пик" Павла Лунгина", и "Салют 7" Клима Шипенко, и "Училку" Алексея Петрухина. Но в этом году организаторы фестиваля решили нарушить традицию и оправдать свое предназначение - на открытии будут показаны также короткометражные фильмы. Какие? Те, что победили на предыдущих шести смотрах. Это "Спаситель" Романа Артемьева, "Проверка" Галы Сухановой, "Портфолио" Никиты Тамарова, "Ну, здравствуй, Оксана Соколова" Кирилла Васильева, "Лалай-Балалай" Руслана Братова и "Твою мать" Виктории Рунцовой.

Между тем

Федор Бондарчук едет в Калининград не один

Школа кино и телевидения "Индустрия" проведет в этом году впервые вступительные экзамены в Калининграде. Ее представители отправляются в региональный тур с отборочными экзаменами по направлениям "Режиссура" и "Сценарное мастерство". Первые из них пройдут 18 августа в Калининграде в рамках фестиваля короткометражного кино "Короче". А следующие - 23 августа в Нижнем Новгороде при содействии фестиваля "Горький fest". Лучших абитуриентов в Калининграде лично выберет основатель школы Федор Бондарчук и преподаватели "Индустрии". Экзамены в Нижнем Новгороде проведут режиссер и сценарист Александр Велединский ("Географ глобус пропил", "Живой") и сценарист Андрей Золотарев ("Притяжение", "Лед", "Тренер"). Стоит отметить, что в прошлом году на "Короче" именно студентка "Индустрии" Виктория Рунцова получила Гран-при.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"