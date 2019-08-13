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13.08.2019 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новгородской области со дна озера поднимут останки красноармейцев

Текст: Яна Баскова (Новгородская область)

Подводная поисковая экспедиция начнет работу в Демянском районе Новогородской области 15 августа. Организатором выступает Российское военно-историческое общество совместно с Новгородской областной общественной организацией - поисковый отряд "Находка".

Об этом сообщается на сайте РВИО. Начать экспедицию решили с самого большого и часто упоминающегося в военных архивах озера Велье. В ходе исследовательских работ на его дне дайверам удалось найти два места массового нахождения останков. По предварительным данным, это останки солдат 89-го стрелкового полка 23-й дивизии.

Фото: Из архива отряда "Демянск"
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Работы по поднятию погибших героев члены экспедиции планируют начать 17-18 августа. Как сообщил "РГ" Александр Морзунов - председатель поискового отряда "Находка", исследования будут проводиться и на других рубежных озерах, только дело это не из легких и оно может занять несколько лет.

Выбранные для экспедиции озера Селигер, Велье, Пестовское и Неверы в 1941 году стали рубежом, на котором солдаты Красной Армии ценой своей жизни остановили фашистские войска. Только на 24 сентября 1941 года на Велье погибли около 200 солдат 89-го стрелкового полка насчитывало.

- На дне озера Велье, у существовавшей во время войны переправы, нам удалось найти место массовой гибели солдат, оказавшееся под водой в результате послевоенного подъема воды в водоеме. Это довольно уникальная находка, собственно, как и сама экспедиция по подъему погибших с глубины 3-6 метров, - рассказал Александр Морзунов.

Останки красноармейцев лежат на дне в обмундировании. Исследователям даже удалось достать сохранившийся деревянный солдатский медальон. Такие находки крайне ценны, так как с их помощью есть надежда на установление имен найденных бойцов.

После завершения экспедиции на Велье в память о павших солдатах на мемориальном кладбище будет установлен памятник. Судьбу поднятых тел и личных вещей, по мнению членов экспедиции, в первую очередь должны решать родственники. Возможно, уникальные исторические объекты в будущем можно будет увидеть и в музеях Новгородской области.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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