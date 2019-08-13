Новости

Социологи рассказали, какие грибы чаще всего собирают россияне 14:06
Ремейку "Аладдина" Гая Ричи пообещали сиквел 13:55
В Петербурге катер с двумя пассажирами разбился о берег 13:46
Уральские ученые разработают беспилотный вездеход для Арктики 13:44
В Крыму найдены останки прародителя китов возрастом 10 млн лет 13:35
Сирийский опыт: в США оценили модернизацию смертоносного Су-34 13:33
Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой 13:10
Тату рэпера Дрейка с The Beatles разозлило пользователей Сети 13:09
На Кубани организовали подвоз питьевой воды в три крупных города 13:08
Пермяки смогут сдать батарейки с помощью мобильного приложения 13:03
Загадочное исчезновение велосипеда после ДТП попало на видео 13:02
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход "Святая Русь" 13:00
В Новгородской области со дна озера поднимут останки красноармейцев 13:00
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке выросло до пяти 12:58
В Париже откроют крупнейшую в мире ферму на крыше здания 12:56
Памфилова: Сейчас оснований для отмены выборов нет 12:54
Можно ли брать отпуск по одному дню 12:50
В Красноярске простились с экс-главой региона Павлом Федирко 12:49
У звезды "Сталинграда" и "Домашнего ареста" Лысенкова угнали машину 12:47
Лукашенко высказал претензии правоохранительным органам 12:42
Рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинского перенесено 12:42
В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм 12:36
В семи районах Пермского края ввели режим ЧС из-за сильных дождей 12:34
Репродукции работ Бэнкси будут выставлены на аукцион 12:32
Обнаружены полные артефактов гробницы микенской цивилизации 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 13:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ремонт по всем правилам

Бизнес обязали согласовывать перепланировки в домах
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 177(7935)
С 1 августа все предприниматели при проведении перепланировок в своих помещениях, расположенных в жилых домах, обязаны заручаться согласием районных администраций. А если переустройство затрагивает общедомовое имущество, то бизнесменам придется договариваться с жильцами. Эти нововведения в законодательство призваны бороться с перепланировками, которые отравляли жизнь соседям и создавали угрозу обрушения зданий.

Для Петербурга проблема подозрительных перепланировок в жилых домах более чем актуальна. В "Российскую газету" неоднократно обращались читатели, которые испытывали вполне обоснованное беспокойство из-за перепланировок.

Например, жители дома N 31 по Гороховой улице во все инстанции жаловались на предпринимателя, который при весьма туманных обстоятельствах углубил подвал, да так, что смог открыть в получившемся помещении бар. В доме N 11/13 на Сенной площади в подъезде стены пошли трещинами, в некоторых квартирах покосился пол.

Причины жители дома видели в том, что когда на втором этаже здания оборудовали лапшичную, были снесены принципиально важные перекрытия. Правда, владельцы помещения с гражданами не согласились и посчитали все их претензии давлением на бизнес.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России выросли объемы жилищного строительства

Таких адресов в Петербурге много, люди пишут жалобы, обращаются во все инстанции, неспокойно спят по ночам. И их можно понять: уверенности, что предприниматель провел перепланировку в полном соответствии с правилами, у граждан нет.

А к чему могут привести вольности в таких вопросах, показывает история с домом N 20 по Зверинской улице. Несколько лет назад на первом этаже решили оборудовать парикмахерскую. В ходе перепланировки в помещении снесли несущую стену и поставили в свободном углу бойлерную и санузел. Этот шаг оказался критичным.

В июле 2018 года в квартирах, расположенных над парикмахерской, стали проваливаться полы, дом пошел трещинами. Жильцов срочно отселили в маневренный фонд, а в здании начали проводить капитальный ремонт. Он заключался в том, что парадную фактически разобрали изнутри, были заменены все перекрытия, заново проложены все коммуникации, фактически дом восстановили в том же виде, в каком он был сдан более ста лет назад.

До недавнего времени в Петербурге строители могли практически бесконтрольно осуществлять любые перепланировки

Правда, счет той самой парикмахерской Фонд капремонта Петербурга предъявлять не стал: ведь оказалось, что перепланировки были на всех этажах, производили их сами жильцы еще во времена СССР.

Единственный громкий случай, когда за незаконную перепланировку был предъявлен счет, имел место также на Петроградской стороне. За снос несущих конструкций в доме N 57 по Каменностровскому проспекту петербургский дизайнер должен заплатить 56 миллионов рублей.

Именно в такую сумму обошлось устранение аварийности в доме, где после "экспериментов" провалились перекрытия и трещинами пошли стены. Подъезд также фактически пришлось заново перестраивать изнутри.

Виктор Борщев, председатель жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга, на брифинге, посвященном изменениям в Жилищный кодекс, отметил, что со временем в Петербурге возникла ситуация, когда собственники получили возможность практически бесконтрольно осуществлять любые перепланировки.

Ежегодно в Петербурге фиксируется порядка 2,3 тысячи перепланировок. Правда, это лишь те переустройства, которые проводятся законно, или те, о которых власти узнают после жалоб горожан. Но фактически сносят стены или прорывают фундамент, чтобы углубить подвал, намного чаще.

В Петербурге перепланировка подвала дома стала угрозой для жильцов

Перепланировки делают новые арендаторы и владельцы коммерческих помещений, также стены сносят при смене концепции заведений, а подвалы превращают в подземелья - предприниматель ищет способ расширить торговые площади. Помимо владельцев кафе и магазинов, нововведения в законодательстве коснутся тех, кто оборудует гостиничные номера в жилых домах.

Организовать подпольный отель теперь будет значительно сложнее. Дело в том, что при создании отеля в абстрактной коммуналке комнат этак на 14 владелец устанавливал дополнительные санузлы и душевые в самих комнатах, что является грубейшим нарушением прав жильцов, живущих под гостиницей. Теперь у предпринимателя, который все же пойдет на такую перепланировку, нет ни малейшей возможности выглядеть в глазах властей добросовестным, ведь еще на этапе обсуждения с районными властями такой проект не имеет никакого шанса на согласование.

Конечно, определенные ограничения существовали и раньше, но практика была такова, что, например, та же жилищная инспекция, которая получала основное количество жалоб от соседей, не могла воздействовать на нерадивого бизнесмена, более того, инспекторов часто даже не пускали в спорное помещение и они не имели возможности лично убедиться в факте перепланировки.

Зная все это, недобросовестные собственники просто не обращали внимания ни на соседей, ни на сотрудников жилищной инспекции. Районные администрации часто подавали на таких предпринимателей в суд. И ожидаемо выигрывали, но собственники годами не спешили приводить помещение в исходное состояние. Нововведения в законодательстве наводят в отрасли долгожданный порядок.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика