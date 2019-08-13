С 1 августа все предприниматели при проведении перепланировок в своих помещениях, расположенных в жилых домах, обязаны заручаться согласием районных администраций. А если переустройство затрагивает общедомовое имущество, то бизнесменам придется договариваться с жильцами. Эти нововведения в законодательство призваны бороться с перепланировками, которые отравляли жизнь соседям и создавали угрозу обрушения зданий.

Для Петербурга проблема подозрительных перепланировок в жилых домах более чем актуальна. В "Российскую газету" неоднократно обращались читатели, которые испытывали вполне обоснованное беспокойство из-за перепланировок.

Например, жители дома N 31 по Гороховой улице во все инстанции жаловались на предпринимателя, который при весьма туманных обстоятельствах углубил подвал, да так, что смог открыть в получившемся помещении бар. В доме N 11/13 на Сенной площади в подъезде стены пошли трещинами, в некоторых квартирах покосился пол.

Причины жители дома видели в том, что когда на втором этаже здания оборудовали лапшичную, были снесены принципиально важные перекрытия. Правда, владельцы помещения с гражданами не согласились и посчитали все их претензии давлением на бизнес.

Таких адресов в Петербурге много, люди пишут жалобы, обращаются во все инстанции, неспокойно спят по ночам. И их можно понять: уверенности, что предприниматель провел перепланировку в полном соответствии с правилами, у граждан нет.

А к чему могут привести вольности в таких вопросах, показывает история с домом N 20 по Зверинской улице. Несколько лет назад на первом этаже решили оборудовать парикмахерскую. В ходе перепланировки в помещении снесли несущую стену и поставили в свободном углу бойлерную и санузел. Этот шаг оказался критичным.

В июле 2018 года в квартирах, расположенных над парикмахерской, стали проваливаться полы, дом пошел трещинами. Жильцов срочно отселили в маневренный фонд, а в здании начали проводить капитальный ремонт. Он заключался в том, что парадную фактически разобрали изнутри, были заменены все перекрытия, заново проложены все коммуникации, фактически дом восстановили в том же виде, в каком он был сдан более ста лет назад.

До недавнего времени в Петербурге строители могли практически бесконтрольно осуществлять любые перепланировки

Правда, счет той самой парикмахерской Фонд капремонта Петербурга предъявлять не стал: ведь оказалось, что перепланировки были на всех этажах, производили их сами жильцы еще во времена СССР.

Единственный громкий случай, когда за незаконную перепланировку был предъявлен счет, имел место также на Петроградской стороне. За снос несущих конструкций в доме N 57 по Каменностровскому проспекту петербургский дизайнер должен заплатить 56 миллионов рублей.

Именно в такую сумму обошлось устранение аварийности в доме, где после "экспериментов" провалились перекрытия и трещинами пошли стены. Подъезд также фактически пришлось заново перестраивать изнутри.

Виктор Борщев, председатель жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга, на брифинге, посвященном изменениям в Жилищный кодекс, отметил, что со временем в Петербурге возникла ситуация, когда собственники получили возможность практически бесконтрольно осуществлять любые перепланировки.

Ежегодно в Петербурге фиксируется порядка 2,3 тысячи перепланировок. Правда, это лишь те переустройства, которые проводятся законно, или те, о которых власти узнают после жалоб горожан. Но фактически сносят стены или прорывают фундамент, чтобы углубить подвал, намного чаще.

Перепланировки делают новые арендаторы и владельцы коммерческих помещений, также стены сносят при смене концепции заведений, а подвалы превращают в подземелья - предприниматель ищет способ расширить торговые площади. Помимо владельцев кафе и магазинов, нововведения в законодательстве коснутся тех, кто оборудует гостиничные номера в жилых домах.

Организовать подпольный отель теперь будет значительно сложнее. Дело в том, что при создании отеля в абстрактной коммуналке комнат этак на 14 владелец устанавливал дополнительные санузлы и душевые в самих комнатах, что является грубейшим нарушением прав жильцов, живущих под гостиницей. Теперь у предпринимателя, который все же пойдет на такую перепланировку, нет ни малейшей возможности выглядеть в глазах властей добросовестным, ведь еще на этапе обсуждения с районными властями такой проект не имеет никакого шанса на согласование.

Конечно, определенные ограничения существовали и раньше, но практика была такова, что, например, та же жилищная инспекция, которая получала основное количество жалоб от соседей, не могла воздействовать на нерадивого бизнесмена, более того, инспекторов часто даже не пускали в спорное помещение и они не имели возможности лично убедиться в факте перепланировки.

Зная все это, недобросовестные собственники просто не обращали внимания ни на соседей, ни на сотрудников жилищной инспекции. Районные администрации часто подавали на таких предпринимателей в суд. И ожидаемо выигрывали, но собственники годами не спешили приводить помещение в исходное состояние. Нововведения в законодательстве наводят в отрасли долгожданный порядок.