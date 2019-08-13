Археологи назвали сенсационной сохранность "крымской Атлантиды"

В сезон 2019 подводные археологи впервые получили возможность детально обследовать территорию античного затонувшего города Акра у восточного побережья Крыма. Сохранность конструкций греческого полиса поразила историков, сообщает сайт Российского географического общества.

В этом сезоне подводным археологам сопутствовала хорошая погода. Отсутствие штормов и штиль на месте исследований способствовали тому, что ил и песок не поднимались с морского дна, как в прошлые сезоны. Благоприятное стечение обстоятельств дало возможность обследовать большую площадь памятника, составив представление о его устройстве.

- За предыдущие годы исследований мы подняли со дна множество предметов, которые поступили в музей, но у нас не было общего понимания города, - рассказал заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев. - Теперь же оно у нас есть. Сохранность конструкций превзошла все ожидания. Это настоящая сенсация.

Раскопки у городской стены подтвердили, что ранее ученые точно установили дату ее возведения - начало IV века до н.э. Историки обследовали оборонительную стену и обнаруженную лестницу о ее основания. Вопреки ожиданиям найти лишь бесформенные развалины, статки стены имеют почти идеальную кладку.

Археологи также обнаружили несколько монет, в основном пантикапейских, III-II веков до нашей эры, два глиняных бальзамария отличной сохранности, деревянный гребень - уже четвертый, найденный на Акре. Особенность этого античного памятника в том, что здесь, в соленой морской воде, хорошо сохраняются дерево и органика, обычно разлагающиеся на суше. Все находки будут переданы в Феодосийский музей подводной археологии.