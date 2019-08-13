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13.08.2019 13:51
Проект: В регионах

Астрахань будет развивать экономические связи с каспийскими странами

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
Торгово-экономическое сотрудничество Астраханской области с прикаспийскими государствами будет расти, сейчас для этого создаются все необходимые предпосылки. Об этом шла речь на мероприятиях Первого Каспийского экономического форума, который прошел в Туркменистане.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

- Астраханская делегация прибыла на форум значительным составом, - отметил глава региона Игорь Бабушкин. - Уже по одному этому факту можно судить о большом интересе, который есть у нашего бизнеса и органов власти к взаимодействию с партнерами из стран Прикаспия и в особенности из Туркменистана. На основании взаимной заинтересованности по развитию всестороннего торгово-экономического сотрудничества нами было приятно совместное решение о создании Астраханско-туркменского совета по вопросам предпринимательства.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Астраханский бизнес поддерживает приоритетные направления развития региона

Кстати, первое заседание Совета прошло как раз накануне форума и, выступая на нем Игорь Бабушкин предложил открыть в Астрахани Торговый дом Туркменистана и запустить регулярное авиасообщение по маршруту "Астрахань - Ашхабад".

- Считаю, что открытие в Астрахани специализированного Торгового дома по аналогии с существующими торговым домом Ирана и азербайджанским Деловым центром стало бы значительным шагом вперед в вопросе активизации взаимной торговли, -заметил Игорь Бабушкин.

Что касается направлений, которые сейчас взаимно интересны бизнесу, то астраханские компании готовы поставлять на туркменский рынок лесоматериалы, трубы, рыбную продукцию и корма, а также спецодежду. В свою очередь, у астраханцев есть интерес к туркменскому текстилю и сельхозпродукции.

 

Кстати

Астраханская область готова продвигать туристические продукты на территории Прикаспийского региона. По мнению Игоря Бабушкина, вопросы круизного туризма на Каспии являются одной из составляющих международного сотрудничества, в том числе с Туркменистаном. Глава региона считает, что нужно определить основного туроператора, который будет формировать маршрут в Туркменистане и точки, где мог бы останавливаться круизный лайнер, чтобы маршрут круиза была максимально насыщенным. Кстати, сейчас на астраханском ССЗ "Лотос" строится круизный лайнер "Петр Великий", который уже в следующем году планируется отправить в навигацию.

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