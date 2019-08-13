Астраханца будут судить за похищение бизнесмена

В Астраханской области жителя Приволжского района будут судить за похищение бывшего партнера по бизнесу. По информации пресс-службы регионального управления СК РФ, уголовное дело в отношении подозреваемого передано в суд.

По версии следствия около года назад, в августе 2018 года, 37-летний местный житель организовал похищение бывшего партнера по бизнесу. Целью было завладение имуществом предпринимателя. Вместе с двумя подельниками подозреваемый намеренно совершил столкновение своего автомобиля с машиной, в которой находился 38-летний бизнесмен. А когда мужчина попытался бежать, подозреваемый сбил его автомобилем. Затем упавшего бизнесмена избили, затолкали в машину и увезли.

Как позже установит следствие, похищенного отвезли в лесополосу поселка Поляна, где связали и забросали строительным мусором. К счастью, его довольно быстро нашли и освободили сотрудники ОМВД России по Приволжскому району, прибыв на место происшествия по сообщению коллеги.

Спустя год следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу, чтобы передать уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Приволжский районный суд.