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Текст:   Ольга Бухарова 
05:00 13.08.2019

Эксперты рассказали о посуточной аренде жилья в Крыму и Краснодарском крае

Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ
Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ

За год цены на аренду жилья на российских курортах выросли в среднем на 7 процентов, выяснили эксперты портала "Мир квартир".

Самым дорогим на черноморском побережье Кавказа и Крыма оказался Сочи, который в этом году сумел перегнать Ялту. Средняя цена суточного проживания в самый разгар сезона составила 4278 руб./сутки, это на 10,3% выше, чем в прошлом году.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Сочи - самый посещаемый российский курорт. Россиян здесь отдыхает больше, чем в Турции", заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

С начала года курорт принял более 3,5 миллиона туристов. Повышение стоимости проживания их не отпугнуло.

Подросли ценники и на втором по значимости и раскрученности черноморском курорте - Геленджике. В среднем квартира обойдется здесь в 2629 руб./сутки, по сравнению с прошлым годом это дороже на 6,8%.

Но больше всего подорожала Анапа, один из недооцененных курортов, который в последнее время развивается опережающими темпами. За год цены на аренду здесь жилья выросли на 17,3%. Чтобы снять тут квартиру, придется выложить в среднем 2583 рубля, подсчитали эксперты "Мир квартир".

Зато в Туапсе и Новороссийске цены на жилье выросли незначительно: 1947 руб./сутки в Туапсе (+2,4% за год) и 1736 руб./сутки в Новороссийске (-1,6%).

Фото: iStock
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По данным экспертов, отдых в Крыму также обойдется дороже, чем в прошлом году. В Ялте, самом дорогом городе побережья, квартиру можно снять в среднем за 4058 руб./сутки. Это на 7,2% больше, чем год назад. В соседней Массандре суточная аренда обойдется в 3198 руб. (+6,7% к прошлому году). Больше 3 тысяч за ночь попросят в Севастополе. Четвертый в крымском рейтинге Гурзуф - 2997 руб./сутки (-1,8%), чуть дешевле Алушта - 2782 руб./сутки (+7,2%).

За год резко подорожало жилье в Евпатории. Теперь за квартиру здесь попросят 2661 руб./сутки. Это дороже, чем в Судаке, Алупке и Симферополе.

В Крыму, по оценке экспертов "Мир квартир", самые дешевые квартиры следует искать в Керчи (1845 руб./сутки), Бахчисарае (1937 руб./сутки), Феодосии (2031 руб./сутки) и Саках (2045 руб./сутки).

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