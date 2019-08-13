Ни один крымский отельер не воспользовался возможностью компенсировать из республиканского бюджета часть затрат на присвоение гостинице определенной категории. Теперь предусмотренные на эти цели деньги минкурортов перераспределит на другие нужды.

В этом году в бюджете заложено 1,8 миллиона рублей на субсидии, в следующем планируется 2,5. Поддержкой могли воспользоваться только владельцы гостиниц, в которых более 50 номеров, так как именно они до 1 июля должны были разобраться со "звездами". Речь идет о 162 крымских объектах.

- Первый этап обязательной классификации завершился 1 июля. Подавляющее большинство средств размещения получили свои "звезды", в оставшихся четырех гостиницах завершат классификацию в ближайшее время, - рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. - Компенсация могла составить около 20 - 30 процентов затрат. Но ни один отельер заявку на ее получение не подал. Почему, говорить сложно. Замораживать средства, не имея спроса, неправильно, поэтому их перераспределят. Но мы отталкиваемся от потребности бизнеса и в случае необходимости готовы снова рассмотреть этот вопрос.

Для того чтобы понять причины отказа бизнеса от господдержки, "РГ" опросил экспертов и самих отельеров. Руководитель крупной алуштинской гостиницы сказал, что впервые о такой возможности слышит, его никто не информировал. Слабо осведомлены оказались и другие участники процесса. В то же время некоторые специалисты предположили, что владельцам крупных объектов такая субсидия в принципе не нужна, а вот собственники небольших отелей и гостевых домов в будущем могут ею заинтересоваться.

- Я провел классификацию более 40 крупных объектов, регулярно взаимодействую с разными отельерами, - говорит эксперт по классификации Александр Бурдонов. - На мой взгляд, предприниматели не воспользовались этой возможностью потому, что просто о ней не знали. Но даже если бы знали, размер компенсации небольшой, и мало кто захотел бы из-за нескольких десятков тысяч рублей морочить себе голову. Например, проведение классификации трехзвездочного объекта обходится его владельцу максимум в 60 тысяч рублей, а пятизвездочного - в 180 тысяч.

- Я когда-то слышала о таких планах, но ничего не знаю об их реализации, - добавляет эксперт по классификации, руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская. - Одно дело заложить средства в бюджет, другое - утвердить механизм их получения и довести информацию до руководителей средств размещения. В нашу ассоциацию входит всего несколько владельцев крупных объектов, в основном у нас небольшие отели. Многие должны пройти классификацию к январю 2020 года. Думаю, им будет полезно знать о возможности компенсировать часть затрат, если деньги снова будут выделены.

В свою очередь, председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк полагает, что в случае недостаточного информирования участников рынка в следующем году деньги тоже могут остаться невостребованными.

- Бизнес просил оказать содействие в субсидировании, мы выбили деньги, но в результате никому ничего не компенсировано, - возмущается он. - Надо разбираться в причинах, иначе в следующий раз будет то же самое.

Справка "РГ"

В Крыму более 780 официально зарегистрированных средств размещения и несколько тысяч работающих в тени. Второй этап классификации закончится 1 января 2020 года. К этому времени ее должны пройти гостиницы с номерным фондом более 15 и менее 50. К 1 января 2021 года - все оставшиеся небольшие объекты.