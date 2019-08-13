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13.08.2019 11:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Звездам" деньги не нужны?

Отельеры не стали брать субсидии для проведения классификации
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 177(7935)
Ни один крымский отельер не воспользовался возможностью компенсировать из республиканского бюджета часть затрат на присвоение гостинице определенной категории. Теперь предусмотренные на эти цели деньги минкурортов перераспределит на другие нужды.
Ежегодно полуостров посещают миллионы туристов. Их готовы принять более 160 "звездных" отелей. Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Ежегодно полуостров посещают миллионы туристов. Их готовы принять более 160 "звездных" отелей. Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Ежегодно полуостров посещают миллионы туристов. Их готовы принять более 160 "звездных" отелей. Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

В этом году в бюджете заложено 1,8 миллиона рублей на субсидии, в следующем планируется 2,5. Поддержкой могли воспользоваться только владельцы гостиниц, в которых более 50 номеров, так как именно они до 1 июля должны были разобраться со "звездами". Речь идет о 162 крымских объектах.

Фото: iStock
Около 150 крымских гостиниц прошли обязательную классификацию

- Первый этап обязательной классификации завершился 1 июля. Подавляющее большинство средств размещения получили свои "звезды", в оставшихся четырех гостиницах завершат классификацию в ближайшее время, - рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. - Компенсация могла составить около 20 - 30 процентов затрат. Но ни один отельер заявку на ее получение не подал. Почему, говорить сложно. Замораживать средства, не имея спроса, неправильно, поэтому их перераспределят. Но мы отталкиваемся от потребности бизнеса и в случае необходимости готовы снова рассмотреть этот вопрос.

Для того чтобы понять причины отказа бизнеса от господдержки, "РГ" опросил экспертов и самих отельеров. Руководитель крупной алуштинской гостиницы сказал, что впервые о такой возможности слышит, его никто не информировал. Слабо осведомлены оказались и другие участники процесса. В то же время некоторые специалисты предположили, что владельцам крупных объектов такая субсидия в принципе не нужна, а вот собственники небольших отелей и гостевых домов в будущем могут ею заинтересоваться.

Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ
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- Я провел классификацию более 40 крупных объектов, регулярно взаимодействую с разными отельерами, - говорит эксперт по классификации Александр Бурдонов. - На мой взгляд, предприниматели не воспользовались этой возможностью потому, что просто о ней не знали. Но даже если бы знали, размер компенсации небольшой, и мало кто захотел бы из-за нескольких десятков тысяч рублей морочить себе голову. Например, проведение классификации трехзвездочного объекта обходится его владельцу максимум в 60 тысяч рублей, а пятизвездочного - в 180 тысяч.

- Я когда-то слышала о таких планах, но ничего не знаю об их реализации, - добавляет эксперт по классификации, руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская. - Одно дело заложить средства в бюджет, другое - утвердить механизм их получения и довести информацию до руководителей средств размещения. В нашу ассоциацию входит всего несколько владельцев крупных объектов, в основном у нас небольшие отели. Многие должны пройти классификацию к январю 2020 года. Думаю, им будет полезно знать о возможности компенсировать часть затрат, если деньги снова будут выделены.

Фото: Владимир Аносов / РГ
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В свою очередь, председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк полагает, что в случае недостаточного информирования участников рынка в следующем году деньги тоже могут остаться невостребованными.

- Бизнес просил оказать содействие в субсидировании, мы выбили деньги, но в результате никому ничего не компенсировано, - возмущается он. - Надо разбираться в причинах, иначе в следующий раз будет то же самое.

Справка "РГ"

В Крыму более 780 официально зарегистрированных средств размещения и несколько тысяч работающих в тени. Второй этап классификации закончится 1 января 2020 года. К этому времени ее должны пройти гостиницы с номерным фондом более 15 и менее 50. К 1 января 2021 года - все оставшиеся небольшие объекты.

Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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