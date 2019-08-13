Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика

На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки. Прежний суточный максимум регистрировался в воскресенье 11 августа - 35307 автомобилей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

В целом с начала лета 2019 года по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин. Как и летом 2018-го, движение стало более интенсивным с наступлением сезона отпусков. Причем, как жители материковой части РФ едут отдыхать в Крым, так и крымчане открывают для себя близлежащие регионы юга России.

- В августе ежесуточно Керченский пролив по мосту пересекают около 30 тысяч автомобилей, - рассказали в инфоцентре. - Крымский поток (в сторону Керчи) превышает таманский примерно на семь процентов. 4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на полуостров: более 21 тысячи машин за сутки. Это почти на 2000 автомобилей больше максимального крымского трафика (за сутки в одну сторону) августа 2018 года.

В целом со дня открытия автомобильного движения по мосту (с 16 мая 2018 года) по нему проехали уже 6,5 миллиона машин.