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13.08.2019 10:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки. Прежний суточный максимум регистрировался в воскресенье 11 августа - 35307 автомобилей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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В целом с начала лета 2019 года по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин. Как и летом 2018-го, движение стало более интенсивным с наступлением сезона отпусков. Причем, как жители материковой части РФ едут отдыхать в Крым, так и крымчане открывают для себя близлежащие регионы юга России.

- В августе ежесуточно Керченский пролив по мосту пересекают около 30 тысяч автомобилей, - рассказали в инфоцентре. - Крымский поток (в сторону Керчи) превышает таманский примерно на семь процентов. 4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на полуостров: более 21 тысячи машин за сутки. Это почти на 2000 автомобилей больше максимального крымского трафика (за сутки в одну сторону) августа 2018 года.

В целом со дня открытия автомобильного движения по мосту (с 16 мая 2018 года) по нему проехали уже 6,5 миллиона машин.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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