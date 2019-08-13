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13.08.2019 13:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На каких направлениях упали цены в бархатный сезон

Текст: Евгений Гайва
Стоимость отелей в Турции на бархатный сезон этого года оказалась на 13 процентов выше, чем год назад. Зато снизилась стоимость отдыха на российских курортах и некоторых европейских направлениях, сообщили представители поискового сервиса Momondo.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На отечественных курортах в бархатный сезон можно отдохнуть на 22 процента дешевле, чем в прошлом году, отмечают аналитики. Этим активно пользуются туристы. "Россия в этом году занимает второе место в Топ-10 самых популярных стран бархатного сезона", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
В России появился новый вид туризма

Также снизились цены на европейских направлениях. В частности, отели в Италии подешевели в среднем на 12 процентов по сравнению с бархатным сезоном 2018 года, в Хорватии - на 9,6 процента, во Франции - на 11,6 процента. Лидирует по снижению цен Болгария. Здесь отели сбросили треть стоимости по сравнению с прошлым годом.

А вот лидерами по росту цен помимо Турции стали Тунис и Египет. В этих африканских странах отели стали стоить в среднем на 41 процент и 43 процента соответственно больше, чем в прошлом году. Стоимость проживания на Кипре выросла на 32 процента.

В пятерку самых популярных у россиян авианаправлений в этом году, как и в прошлом, вошли Сочи, Анталия (Турция), Барселона (Испания), а также Москва и Тиват (Черногория).

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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