На Кубани в бухте Инал загорелся лес на площади 0,8 га

Сотрудники МЧС локализовали пожар в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, по предварительной информации, площадь возгорания составила 0,8 гектара. Пожар локализовали. На месте происшествия организована работа оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона.

- Проводятся разведка и тушение пожара, - заявил замначальника краевого ГУ МЧС России Андрей Потапов. - К тушению привлечены 59 человек и 15 единиц техники, в том числе работает авиация - вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Сил и средств достаточно.

В районе пожара находятся две базы отдыха - "Поляна" и "На высоте". Пострадавших и угрозы распространения огня нет.