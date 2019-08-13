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13.08.2019 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани под Новороссийском в районе поселка Горный произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Однако жизни потерпевших, к счастью, ничего не угрожает.

Авария случилась накануне вечером на трассе Краснодар - Верхнебаканский.

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"По предварительным данным, водитель автобуса NEOPLAN нарушил боковой интервал и столкнулся с автомобилем Daewoo, который ехал в попутном направлении, - сообщили в полиции. - Это запустило цепочку столкновений разных машин. Задетый автобусом Daewoo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ, который двигался навстречу. Из-за этого грузовик опрокинулся и столкнулся с другим автомобилем - отечественным ВАЗ-2107".

Как сообщили в полиции, водитель NEOPLAN скрылся с места ДТП на своем автобусе. Но позже его все-таки задержали сотрудники полиции и возвратили на место аварии.

В результате массового ДТП пострадали водитель и три пассажира отечественного ВАЗ-2107, столкнувшегося с грузовиком. В том числе среди них оказался шестилетний ребенок. Также в аварии пострадал водитель КамАЗа. Потребовалась ли госпитализация потерпевшим, в полиции не сообщили.

Сейчас по факту этого ДТП сотрудниками МВД проводится доследственная проверка, устанавливаются факты и обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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