На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек

На Кубани под Новороссийском в районе поселка Горный произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Однако жизни потерпевших, к счастью, ничего не угрожает.

Авария случилась накануне вечером на трассе Краснодар - Верхнебаканский.

"По предварительным данным, водитель автобуса NEOPLAN нарушил боковой интервал и столкнулся с автомобилем Daewoo, который ехал в попутном направлении, - сообщили в полиции. - Это запустило цепочку столкновений разных машин. Задетый автобусом Daewoo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ, который двигался навстречу. Из-за этого грузовик опрокинулся и столкнулся с другим автомобилем - отечественным ВАЗ-2107".

Как сообщили в полиции, водитель NEOPLAN скрылся с места ДТП на своем автобусе. Но позже его все-таки задержали сотрудники полиции и возвратили на место аварии.

В результате массового ДТП пострадали водитель и три пассажира отечественного ВАЗ-2107, столкнувшегося с грузовиком. В том числе среди них оказался шестилетний ребенок. Также в аварии пострадал водитель КамАЗа. Потребовалась ли госпитализация потерпевшим, в полиции не сообщили.

Сейчас по факту этого ДТП сотрудниками МВД проводится доследственная проверка, устанавливаются факты и обстоятельства происшествия.