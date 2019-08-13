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13.08.2019 23:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин пообщался с маленькими танцорами

Текст: Кира Латухина

Президент пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором - премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Беседа состоялась во время антракта открытия Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

Малыши 6-7 лет остались в восторге и не хотели отпускать президента после совместной фотографии, наперебой просили автографы.

Владимир Путин пожал руку одному из танцоров, а перед юной балериной даже опустился на колено и поцеловал ей руку.

"Сергей очень модный артист, востребованный на многих площадках. Здорово, если вы будете работать здесь", - сказал Полунину президент. "Правда. Дети очень талантливые. Дети - это самое большое счастье", - ответил танцор.

Путин приехал на балет "Спартак" в Херсонесе

Вице-премьер Ольга Голодец, присутствовавшая на встрече, рассказала главе государства о ходе работ по созданию в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут филиал Российского государственного института сценических искусств, Хореографическая академия, Театр оперы и балета, музей обороны Севастополя, музейный и киноконцертный комплексы.

Культурный кластер должен заработать в 2021 году, но есть надежда, что строители закончат раньше, сказала Голодец. Общий объем вложений составит около 25 млрд рублей. Новые объекты построят в центре города - в районе мыса Хрустальный.

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