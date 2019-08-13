Путин посмотрит балет в Крыму

13 августа президент продолжит работать в Крыму. Владимир Путин встретится со строителями трассы "Таврида", побеседует с вице-премьером Ольгой Голодец и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".

"Президент Путин позанимается вопросами дорожного строительства. Он встретится с подрядчиками, которые ведут строительство одного из крупнейших дорожных проектов - дороги Керчь-Феодосия-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, то есть дороги "Таврида"", - анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это самая крупная дорожная артерия региона. "Президент Путин хочет детально ознакомиться с тем, как идут дела, в срок ли они идут, есть ли проблемы", - пояснил он.

На встрече с вице-премьером Ольгой Голодец речь пойдет о подготовке к строительству культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе. "Это один из федеральных комплексов, всего проект охватывает четыре центра - Владивосток, Калининград, Севастополь и Кемерово", - уточнил Песков. Проект призван укрепить единство культурного пространства страны.

Уже вечером президент приедет на балет "Спартак" в рамках международного фестиваля оперы и балета в музее-заповеднике "Херсонес-Таврический".