Новости

Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 17:05
Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки 17:00
Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился 17:00
В Анапе задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 26 лет 16:59
В Москве и Петербурге состоятся предпремьерные показы "Малышки зомби" 16:50
Надувные лодки и плоты нелегалов в Берлине превращают в сумочки 16:47
Эксперты: Duster может значительно подорожать 16:45
Видео: Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу 16:34
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей 16:26
В Коммунарке обновят дорожную сеть 16:25
Путин наградил дирижера Спивакова и тренера Семина 16:25
Путин посмотрит балет в Крыму 16:18
В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю 16:12
Беларусь и Россия интегрируют системы идентификации 16:10
Ученые назвали продукты, снижающие риск смерти от рака и болезней сердца 16:07
Опубликовано фото перенесшего инсульт Алена Делона 16:02
Представители "Барселоны" отправились в Париж за Неймаром 16:02
Disney снимет гиперреалистичный ремейк "Бэмби" 16:00
В КБР во время камнепада пострадал девятилетний мальчик 15:58
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи 15:58
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову 15:54
С кометы Чурюмова-Герасименко взлетел неизвестный объект 15:51
Военным Канады ограничат тематику татуировок 15:49
Защиту БМП-3 усилят втрое 15:49
Фото: Алсу приняли за Бузову и заподозрили в "пластике" 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 16:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин посмотрит балет в Крыму

Текст: Кира Латухина

13 августа президент продолжит работать в Крыму. Владимир Путин встретится со строителями трассы "Таврида", побеседует с вице-премьером Ольгой Голодец и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В Кремле назвали дату визита Путина во Францию

"Президент Путин позанимается вопросами дорожного строительства. Он встретится с подрядчиками, которые ведут строительство одного из крупнейших дорожных проектов - дороги Керчь-Феодосия-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, то есть дороги "Таврида"", - анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это самая крупная дорожная артерия региона. "Президент Путин хочет детально ознакомиться с тем, как идут дела, в срок ли они идут, есть ли проблемы", - пояснил он.

На встрече с вице-премьером Ольгой Голодец речь пойдет о подготовке к строительству культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе. "Это один из федеральных комплексов, всего проект охватывает четыре центра - Владивосток, Калининград, Севастополь и Кемерово", - уточнил Песков. Проект призван укрепить единство культурного пространства страны.

Уже вечером президент приедет на балет "Спартак" в рамках международного фестиваля оперы и балета в музее-заповеднике "Херсонес-Таврический".

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Президент Администрация Президента Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика