Цены на курортах в этом году в конце августа и начале сентября будут совсем "не бархатными", прогнозируют эксперты и советуют заранее позаботиться об организации своего отдыха.

Владельцы комнат в частном секторе, мини-отелей, гостевых домов на популярных российских черноморских курортах начали поднимать цены еще в разгар отпускного сезона, пользуясь высоким спросом. А перед так называемым бархатным они могут еще увеличиться. По данным федерального портала "Мир квартир", в среднем цены за год выросли на наших курортах на 7 процентов.

Бархатный сезон - наиболее благоприятное время для отдыха на море, пояснил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: "Наступает он в конце августа - первой половине сентября и характеризуется тем, что температура воздуха и температура морской воды становятся примерно одинаковыми". Вильфанд напоминает, что август - самый жаркий месяц в прибрежных территориях. Вода прогрета и отдает свое тепло суше. Но жара многим противопоказана, более комфортно отдыхать, когда она уже спадает, но море остается теплым.

Отельеры этим пользуются. Самые высокие цены бывают как раз перед и во время бархатного сезона. Больше всего подорожает Анапа. По мнению экспертов, это один из недооцененных курортов, который сейчас развивается опережающими темпами. Анапские цены уже догнали геленджикские и составили 2583 рубля в сутки. Всплеск за год - 17,3 процента.

Еще на двух краснодарских курортах, в Туапсе и Новороссийске, цены остались почти прошлогодние, не перешагнув отметки в 2000 рублей.

В Туапсе рост за год составил 2,4 процента, в Новороссийске - минус 1,6 процента. Новороссийск, правда, не слишком удобен для отдыха, потому что это прежде всего порт и там не так много мест для купания. К тому же из-за особенностей расположения в Новороссийске очень часто бывают шквалистые и даже ураганные ветры, которые могут дуть несколько суток так, что из номера выходить не хочется.

Подорожал отдых в Крыму. В Ялте, самом дорогом городе побережья, квартиру можно снять в среднем за 4058 рублей в сутки. Это на 7,2 процента больше, чем год назад в это время. В соседней Массандре суточная аренда обойдется в 3198 рублей - плюс 6,7 процента. Больше 3 тысяч за ночь попросят в Севастополе. Четвертый в крымском рейтинге Гурзуф - 2997 рублей - минус 1,8 процента, чуть дешевле Алушта.

Самые большие изменения в ставках зафиксированы в Евпатории. Это тоже детский курорт, как и Анапа. И здесь взят мощный курс на развитие. В результате местные цены обогнали Судак, Алупку и в среднем составили 2661 рубль в сутки.

Самые дешевые крымские квартиры следует искать в Керчи (1845 рублей в сутки), Бахчисарае (1937 рублей), Феодосии (2031 рубль) и в Саках (2045 рублей). Но стоит помнить, что Керчь - это тоже портовый город, сразу же за Крымским мостом, и пляжей там практически нет. В Феодосии стоит искать жилье в самом городе. Есть еще береговая часть вдоль трассы "Таврида", но лежать на пляже рядом с дорогой - на любителя.

"Если оценивать города Краснодарского края и Крыма по уровню сервиса и насыщенности инфраструктурными объектами, то нельзя не отметить, что Сочи заслуженно вырвался вперед в ценовом рейтинге, - считает генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. - Хотя и в Крыму заметны изменения, особенно в развитии транспортной инфраструктуры. Но в общем и целом и на кавказском побережье, и на полуострове с одинаковым успехом можно развлекаться на тусовках, заниматься туризмом и экстремальными видами спорта или отдыхать тихо, по-семейному. Основное отличие между двумя регионами сегодня - это климат: в Большом Сочи он субтропический, а в Крыму средиземноморский".

По данным Ассоциации туроператоров России, в общем объеме продаж туров по России 45-50 процентов - это продажи пакетных предложений на курорты Краснодарского края.

На втором месте с долей около 15-20 процентов находится Крым.

Самым популярным курортом в Краснодарском крае у организованных туристов в этом году остается регион Большого Сочи, далее следуют Анапа и Геленджик.

В среднем туристы отдыхают в Краснодарском крае в этом году 10 дней. Самая многочисленная категория туристов в Краснодарском крае - семьи. По данным компании "Интурист", средний чек за недельный курортный тур в этом сезоне составляет 16,2 тысячи рублей на человека.