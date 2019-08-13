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13.08.2019 20:10
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Сербские студенты направляются в Крым

Текст: Александр Борисов (Белград)
Русское географическое общество (РГО) продолжает содействовать укреплению и развитию двусторонних связей между РФ и Сербией посредством интенсификации сотрудничества студентов, молодых ученых и общественных деятелей. В рамках этого проводятся научно-просветительские программы на территориях двух государств. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал директор Центра РГО в Белграде Миролюб Милинчич.
Логотип Центра РГО в Сербии. Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии Логотип Центра РГО в Сербии. Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии
Логотип Центра РГО в Сербии. Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии

"У нас прекрасно развиваются отношения с Россией, - подчеркнул знаменитый географ. - Завершаются последние приготовления для отбытия студентов из трех Университетов (Приштины, Белграда и Баня-Луки) в Российскую Федерацию. Таким образом, они с 1 по 16 сентября смогут реализовать свои мечты, посетив Крым, Москву и Краснодар, а также получить столь необходимые им новые знания. Хотел бы также заявить, что в начале 2020 года Центр Русского географического общества в Сербии начнет осуществлять публикации, которые должны еще больше и качественнее помогать сближению народов и культур наших стран".

Фото: пресс-служба министерства обороны Сербии
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В РГО гордятся тем, что с 1 по 15 июля на территории Сербии прошел уже четвертый по счету летний международный сербско-российский лагерь. Его участники получили возможность познакомиться с историческими памятниками данного балканского государства, посетить туристические, промышленные и сельскохозяйственные объекты страны. Своими впечатлениями от данной географической экспедиции с корреспондентом "Российской газеты" поделилась Юлия Сопильняк, преподаватель сербского языка и литературы.

"Я по профессии сербист, много раз была в Сербии, - рассказала россиянка. - Но в основном все мои поездки были связаны либо с работой, либо с личными целями. А вот в географической экспедиции я впервые! Лично для меня все прошло очень интересно. Наше путешествие можно поделить на несколько типов мероприятий: посещение исторических достопримечательностей, географических и природных памятников, промышленных объектов и производств, и конечно, знакомство с сербской кухней!"

По словам Юлии Сопильняк, больше всего ее удивило и порадовало дружелюбие и радушие сербского народа. "Нам показалось, что сербы верят в нашу страну и ее позитивную роль в мире гораздо больше, чем мы сами, - указала она. - Всюду нас приветливо встречали, священники в храмах оказывали особое внимание, сотрудники музеев задерживались допоздна, чтобы показать нам достопримечательности своего города. Профессора Миролюб Милинчич, Иван Новкович и их студенты организовали нам прекрасное и очень познавательное путешествие, за что им огромное спасибо, и я буду рада видеть их в нашей стране".

Фото: Пресс-служба президента Сербии
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Между тем Русское географическое общество вносит неоценимый вклад в развитие российско-сербского сотрудничества, что неоднократно было отмечено первыми лицами двух государств. Традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич. Сегодня на первый план перед специалистами выходят задачи по сохранению исторического и культурного наследия России и Сербии, проведению образовательной, исследовательской и иной деятельности, направленной на восстановление утраченных связей между нашими странами, чем и занимается Центр РГО в Сербии.

Профессор Милинчич особо отмечает тот факт, что "за время работы Центр провел более десяти выставок фотографий из фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, а также неоднократно осуществлял демонстрации тематических фильмов и организовывал научные мероприятия на Балканах и в России". Географ рассказал, что в Боснии и Герцеговине, а особенно в Республике Сербской отмечается возросший интерес к русской культуре, а также стремление к расширению двустороннего взаимодействия с Россией в данной области, чему, на его взгляд, в значительной степени содействует посольство РФ в Сараево.

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