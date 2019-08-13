Новости

В Сочи у 97-летней пациентки удалили опухоль в голове 21:23
В России рухнули цены на популярные кроссоверы 21:09
В ДТП на Кубани погибли четыре человека 20:22
СМИ: Музыкант Дельфин потерял сознание в студии 20:14
В Шанхае стартует турнир по DOTA 2 с невероятным призовым фондом 20:05
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы 20:03
Минтруд Беларуси озвучил данные по безработице 19:26
Порошенко допросят с помощью детектора лжи 19:18
В фестивале "Шопен и его Европа" примут участие российские музыканты 18:41
Зеленский уволил украинского представителя в "минской группе" 18:33
V Форум СМИ России и Китая состоится на ВЭФ-2019 18:29
На Кубани в бухте Инал загорелся лес на площади 0,8 га 18:23
Мать Бузовой объяснила ее шутку про блокадницу 18:15
Астронавт из Италии станет первым "космическим диджеем" 18:14
Посмотри мне в глаза: в Сети рассекретили фары новой Kia Optima 18:12
Бузова объяснила, почему назвала себя блокадницей 18:10
Средняя зарплата в "Роскосмосе" достигла 400 тысяч рублей 18:06
США отложат введение дополнительных пошлин на китайские товары 18:04
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике 18:01
Собянин на треть увеличил размер премий молодым ученым 17:40
Ученые воссоздали духи Клеопатры 17:37
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram 17:21
Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 17:05
Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки 17:00
Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
13.08.2019 21:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сорвали парус

В Анапе выгнали на улицу воспитанников детской парусной школы олимпийского резерва
Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Огромный резонанс у анапчан вызвал недавний снос единственного городского яхт-клуба, построенного на морском берегу на выделенном специально для него участке. Теперь это красивое здание с якорем можно увидеть только на фотографиях. На глазах жителей и гостей курорта от стремящейся ввысь конструкции осталась груда развалин. Чтобы не дразнить народ, местные чиновники, инициировавшие снос, распорядились не только быстро убрать с пляжа весь строительный мусор, но даже просеять песок. После чего на зачищенный от яхт участок пришли люди с далеко не спортивными интересами. А воспитанники детской парусной школы олимпийского резерва, которые занимались на базе яхт-клуба, вынуждены сидеть на берегу и сушить лодки.

К сожалению, для прибрежных территорий Кубани подобное развитие событий перестало быть редкостью. А ведь в регионе с двумя морями - Черным и Азовским, а также третьим, рукотворным - Краснодарским водохранилищем, казалось бы, есть все условия для успешного развития парусного спорта. Однако в последнее время с берегов водоемов стали все активнее вытеснять обосновавшиеся там детские яхт-клубы. Наиболее острая ситуация в Анапе, где на протяжении длительного времени существовала и непрерывно развивалась одна из сильнейших парусных школ в нашей стране. В акватории Черного моря здесь с советских времен проводились международные и всесоюзные, а позднее всероссийские соревнования. Но теперь от былых славных традиций остались одни воспоминания. Причина, по мнению руководителя краевого Центра олимпийской подготовки водных видов спорта Алексея Асташина, в тотальной коммерциализации деятельности на побережье Черного моря. По его словам, за последние годы ушли в частные руки практически все существовавшие ранее яхт-клубы, где бесплатно учили детей ходить под парусом.

В Великом Новгороде снесли старейшую городскую баню

В Анапе яхт-клуб пустили под снос уже во второй раз. Много лет он базировался в Малой бухте, рядом с Высоким берегом. Несколько поколений анапчан прошли через этот клуб. Теперь на его мосте находится частный пляж "Золотая бухта". Вход на его территорию платный, а свободный доступ к береговой полосе вопреки федеральному закону ограничен. Чтобы погасить шквал возмущения горожан, местные власти выделили под яхт-клуб другой участок на побережье. Он расположен в устье реки Анапки, по соседству с Пионерским проспектом. Четыре года назад возведенное здесь по аналогам королевского яхт-клуба в Великобритании здание с зеркальными стенами и огромным якорем на фасаде стало украшением детского курорта. Его построили на взятые в банке кредиты городские энтузиасты, которых объединил четырехкратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Владимир Чаус. Под его руководством была создана прекрасная база, на которой занимались воспитанники детской парусной школы олимпийского резерва. Вернувшись домой с соревнований, они увидели груду развалин.

- Нам негде разгружаться и тренироваться, я так понимаю, тоже негде, - поделился своим возмущением с журналистами тренер Андрей Евфимьевский. - Пока дети находились в Новороссийске на первенстве Краснодарского края, администрация активировала снос спортивных сооружений.

Фото: Photoxpress
В российских школах начнут обучать плаванию

Оказалось, что яхт-клуб, участок под строительство которого выделила городская администрация, был снесен по ее же инициативе. Поводом стали несколько торговых роллетов, доход от которых шел на нужды клуба. Для местных чиновников этот довод аргументом не стал, и они обратились в суд с иском о сносе. Ладно бы роллетов, но под бульдозер пустили уникальную спортивную базу вместе со стоянками для яхт, учебным классом и всем оборудованием. А вскоре на опустевшем берегу появились новые платные павильоны. Только теперь доход от них идет не на развитие спорта, а совсем на другие цели. Узнав об этом, вице-губернатор Николай Долуда, курирующий в администрации Кубани развитие спорта, позвонил мэру Анапы Юрию Полякову. "Эта история дурно пахнет", - не скрывал своего возмущения заместитель главы края. Он дал поручение мэру исправить допущенные ошибки. Однако делать это градоначальник пока не торопится.

Похоже, у анапских чиновников другие виды на участок, освобожденный от яхт-клуба. Как стало известно, на просьбу предоставить этот участок в бессрочное пользование государственного бюджетного учреждения "Центр олимпийской подготовки водных видов спорта" мэрия ответила отказом. Комментарии, что называется, излишни...

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия выслала украинского дипломата в ответ на действия Киева
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели
Песков прокомментировал недавний телефонный разговор Путина и Зеленского