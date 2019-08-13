Огромный резонанс у анапчан вызвал недавний снос единственного городского яхт-клуба, построенного на морском берегу на выделенном специально для него участке. Теперь это красивое здание с якорем можно увидеть только на фотографиях. На глазах жителей и гостей курорта от стремящейся ввысь конструкции осталась груда развалин. Чтобы не дразнить народ, местные чиновники, инициировавшие снос, распорядились не только быстро убрать с пляжа весь строительный мусор, но даже просеять песок. После чего на зачищенный от яхт участок пришли люди с далеко не спортивными интересами. А воспитанники детской парусной школы олимпийского резерва, которые занимались на базе яхт-клуба, вынуждены сидеть на берегу и сушить лодки.

К сожалению, для прибрежных территорий Кубани подобное развитие событий перестало быть редкостью. А ведь в регионе с двумя морями - Черным и Азовским, а также третьим, рукотворным - Краснодарским водохранилищем, казалось бы, есть все условия для успешного развития парусного спорта. Однако в последнее время с берегов водоемов стали все активнее вытеснять обосновавшиеся там детские яхт-клубы. Наиболее острая ситуация в Анапе, где на протяжении длительного времени существовала и непрерывно развивалась одна из сильнейших парусных школ в нашей стране. В акватории Черного моря здесь с советских времен проводились международные и всесоюзные, а позднее всероссийские соревнования. Но теперь от былых славных традиций остались одни воспоминания. Причина, по мнению руководителя краевого Центра олимпийской подготовки водных видов спорта Алексея Асташина, в тотальной коммерциализации деятельности на побережье Черного моря. По его словам, за последние годы ушли в частные руки практически все существовавшие ранее яхт-клубы, где бесплатно учили детей ходить под парусом.

В Анапе яхт-клуб пустили под снос уже во второй раз. Много лет он базировался в Малой бухте, рядом с Высоким берегом. Несколько поколений анапчан прошли через этот клуб. Теперь на его мосте находится частный пляж "Золотая бухта". Вход на его территорию платный, а свободный доступ к береговой полосе вопреки федеральному закону ограничен. Чтобы погасить шквал возмущения горожан, местные власти выделили под яхт-клуб другой участок на побережье. Он расположен в устье реки Анапки, по соседству с Пионерским проспектом. Четыре года назад возведенное здесь по аналогам королевского яхт-клуба в Великобритании здание с зеркальными стенами и огромным якорем на фасаде стало украшением детского курорта. Его построили на взятые в банке кредиты городские энтузиасты, которых объединил четырехкратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Владимир Чаус. Под его руководством была создана прекрасная база, на которой занимались воспитанники детской парусной школы олимпийского резерва. Вернувшись домой с соревнований, они увидели груду развалин.

- Нам негде разгружаться и тренироваться, я так понимаю, тоже негде, - поделился своим возмущением с журналистами тренер Андрей Евфимьевский. - Пока дети находились в Новороссийске на первенстве Краснодарского края, администрация активировала снос спортивных сооружений.

Оказалось, что яхт-клуб, участок под строительство которого выделила городская администрация, был снесен по ее же инициативе. Поводом стали несколько торговых роллетов, доход от которых шел на нужды клуба. Для местных чиновников этот довод аргументом не стал, и они обратились в суд с иском о сносе. Ладно бы роллетов, но под бульдозер пустили уникальную спортивную базу вместе со стоянками для яхт, учебным классом и всем оборудованием. А вскоре на опустевшем берегу появились новые платные павильоны. Только теперь доход от них идет не на развитие спорта, а совсем на другие цели. Узнав об этом, вице-губернатор Николай Долуда, курирующий в администрации Кубани развитие спорта, позвонил мэру Анапы Юрию Полякову. "Эта история дурно пахнет", - не скрывал своего возмущения заместитель главы края. Он дал поручение мэру исправить допущенные ошибки. Однако делать это градоначальник пока не торопится.

Похоже, у анапских чиновников другие виды на участок, освобожденный от яхт-клуба. Как стало известно, на просьбу предоставить этот участок в бессрочное пользование государственного бюджетного учреждения "Центр олимпийской подготовки водных видов спорта" мэрия ответила отказом. Комментарии, что называется, излишни...