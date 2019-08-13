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13.08.2019 16:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 26 лет

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Краснодарском крае задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек, совершенном 26 лет назад на Урале.

На Ямале четырех обвиняемых в убийстве выдало совместное фото

Его дело находится в производстве Нижнесергинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело было возбуждено в августе 1993 года. Тогда в доме по улице Куйбышева в поселке Бисерть были обнаружены тела женщины и ее сына. Их зарезали, как считало следствие, сделал это местный житель 1972 года рождения. Он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

И вот спустя четверть века правоохранители получили оперативную информацию о том, что подозреваемый живет в Анапе. В начале августа сотрудники полиции кубанского курорта задержали мужчину. Его остановили работники ГИБДД во время управления машиной.

Сейчас его уже доставили в Свердловскую область, с ним проводят следственные действия.

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