В Анапе задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 26 лет

В Краснодарском крае задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек, совершенном 26 лет назад на Урале.

Его дело находится в производстве Нижнесергинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело было возбуждено в августе 1993 года. Тогда в доме по улице Куйбышева в поселке Бисерть были обнаружены тела женщины и ее сына. Их зарезали, как считало следствие, сделал это местный житель 1972 года рождения. Он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

И вот спустя четверть века правоохранители получили оперативную информацию о том, что подозреваемый живет в Анапе. В начале августа сотрудники полиции кубанского курорта задержали мужчину. Его остановили работники ГИБДД во время управления машиной.

Сейчас его уже доставили в Свердловскую область, с ним проводят следственные действия.