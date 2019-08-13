В Черноморском районе Крыма погиб дайвер

В селе Межводное Черноморского района во время погружения у скалистого берега погиб дайвер. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о пропаже дайвера поступило от дежурного МЧС по Черноморскому району в десятом часу вечера, когда на улице уже было темно.

- Трое дежурных спасателей Черноморского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас" немедленно направилась в зону поисковых работ, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов. - Была обследована береговая линия, в результате чего в труднодоступном месте было обнаружено тело пропавшего. Ведется расследование.

По словам министра, число любителей подводного плавания на полуострове неуклонно растет, и увеличивается количество происшествий.

- В прошлом году дайвер погиб в Крыму, попав под прогулочный катер. К сожалению, и в этом году уже есть несколько происшествий с дайверами, - подчеркнул министр.

Кстати

Другой несчастный случай произошел накануне в районе Тихой бухты. Там 21-летний мужчина во время подводной охоты получил ранение в грудную клетку из подводного ружья. Спасатели эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации.