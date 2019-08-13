В Крым придет жара до 36 градусов

Воздух в некоторых городах Крымского полуострова в ближайшие дни прогреется до 36 градусов. Об этом сообщили "РГ" в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

До конца рабочей недели сухой и жаркий тропический воздух будет господствовать на полуострове. Температура воздуха ночью в Симферополе составит 18-20 градусов, а днем до 36 градусов. Чуть прохладнее будет в приморских городах. В горах столбик термометра поднимется до 30 градусов. Таким образом, велика вероятность превышения исторических температурных максимумов.

Август в Крыму - один из сухих месяцев года. Он обычно характеризуется влиянием гребня субтропического Азорского антициклона. Среднемесячная температура воздуха в последний месяц - 22-24 градуса. Абсолютный максимум 38-41, на побережье - 37-39 градусов.