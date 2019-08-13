В Крыму научились выращивать сельхозкорма по "сухой технологии"

Пять лет без воды Северо-Крымского канала не только не убили животноводство на полуострове, но и научили аграриев развивать бизнес в условиях жесточайшей экономии влаги. Кто-то строит пруды-накопители, собирая воду зимой из местных рек или подземных горизонтов, а кто-то вовсе отказывается от орошения.

В этом году осадков было достаточно, и рачительные хозяева стремятся заготовить корма с запасом. Фото: Сергей Винник/РГ

- На этом поле за весь период вегетации не выпало ни одного дождя, - показывает на посадки кормовой кукурузы председатель наблюдательного совета акционерного общества в Симферопольском районе Петр Калын. - Сегодня мы здесь заготавливаем на корма 75 центнеров зеленой массы с гектара. Выходим из положения за счет засухоустойчивых гибридов.

Это предприятие одно из шести самых крупных в республике. Молочно-товарное животноводство, птицеводство и растениеводство здесь развиваются в комплексе. Поголовье крупного рогатого скота, включая племенных животных - 1800 коров. А численность товарной и племенной птицы приближается к 200 тысячам. Когда-то здесь было 2250 гектаров орошаемых земель, но вот уже шестой год в хозяйстве обходятся без полива. Без единой капли воды из канала сочными кормами животных здесь обеспечивают самостоятельно. За пять лет ни на один гектар не сократились обрабатываемые площади, не уменьшилось поголовье животных. Нынешний год выдался относительно благополучным по количеству осадков, поэтому рачительные хозяева стремятся создать задел кормов на полтора года вперед.

- Мы приспособились к безводному режиму за счет четкого соблюдения агротехнологических приемов, сева культур ранних сроков созревания и использования современных средств защиты, - говорит Петр Калын. - Можно сказать, мы научились рациональному хозяйствованию, освоили сберегающие технологии и теперь хотим частично восстановить орошение.

Такая возможность есть, говорит руководитель предприятия, для этого нужно проложить около пяти километров трубопровода от реки Салгир, полностью заменить оборудование насосной станции и построить пруд-накопитель. Однако затраты на такой проект, по предварительным оценкам, превысят 100 миллионов рублей. Сумма большая, и оборотных средств пока не хватает, поэтому здесь рассчитывают на помощь государства.

В Красногвардейском районе ситуация с орошением похожая, только рек нет вовсе. И тем не менее здесь находится крупнейшее на полуострове и в Южном федеральном округе предприятие молочно-товарного животноводства. Свыше 6000 коров голштино-фризской породы дают в сутки более 75 тонн молока. Своей продукцией предприятие обеспечивает все основные молокозаводы республики. В этом году в хозяйстве заготовили 43 тысячи тонн сенажа и 20 тысяч тонн силоса, вырастив весь урожай кормов на суходоле.

- Что касается осадков, то даже на одном поле часть посевов может залить дождями, а другая останется без единой капли влаги, - рассказал главный агроном предприятия Николай Полюшкин. - Об искусственном поливе мы успели забыть.

Поблизости от хозяйства рек нет, а использование подземных источников строго регламентировано. Поэтому сделали ставку исключительно на агротехнологии.

- Три года подряд мы используем засухоустойчивые гибриды, которые дают урожайность не ниже 100 - 120 центнеров с гектара. А в этом году у нас 150 центнеров, - рассказал специалист. - Точечное орошение не решает проблему в целом. Поэтому мы выбрали путь адаптивных технологий и правильного подбора сортовых гибридов.

Собственный опыт работы в условиях жесткого дефицита влаги не только не отбил у аграриев желание заниматься животноводством в Крыму, но, наоборот, дал уверенность, что можно развиваться даже в таких спартанских условиях. Поэтому в ближайших планах предприятия увеличить стадо коров, а суточные удои довести до 100 тонн. .

Комментарий

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

- За последние годы в республике сделан серьезный прорыв в производстве комбикормов. Их сейчас достаточно. Поэтому надо развивать животноводство, мы в этом заинтересованы и будет стимулировать отрасль. Производителям не стоит заниматься одной лишь зерновой группой и потом весь год сидеть сложа руки. Я согласен с тем, что многопрофильные хозяйства, работающие круглый год, должны иметь более высокий уровень государственного субсидирования. Сегодня в Крыму орошается около 16 тысяч гектаров земли, в первую очередь, это сады, виноградники и овощные наделы. Кормовые культуры можно выращивать и на суходоле, но, если есть техническая возможность для орошения, ее нужно использовать.