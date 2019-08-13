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13.08.2019 21:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи у 97-летней пациентки удалили опухоль в голове

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В сочинской горбольнице №4 прошла уникальная операция. Местные нейрохирурги удалили у 97-летней пациентки раковую опухоль.

Женщину привезли в больницу с язвой на коже лба, которая стремительно увеличивалась в размерах. После обследования выяснилось, что опухоль проросла в кость, твердую мозговую оболочку и далее в сагиттальный синус, который отвечает за отток крови из головы.

Фото: iStock
Названа основная причина развития рака головы и шеи

Как сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края, кардиологи, терапевты и реаниматологи оценили все возможные риски и ресурсы организма пациентки. Удаляли опухоль около трех часов.

Нейрохирурги "перевязали" пораженные артерии и удалили опухоль. В ходе операции выяснилось, что объем изъязвления значительно обширнее того, что был виден на поверхности - под кожей опухоль проросла в глубокие слои. Это усложнило задачу медиков. Особенность кожи головы и апоневроза (сухожильного шлема) в том, что они плохо поддаются растяжению, которое необходимо для закрытия раны. Однако врачи справились и с этой задачей.

Операция прошла успешно. Первые сутки пациентка находилась в реанимации, а затем ее перевели в обычную палату. Через пару дней она совершила первые шаги и спустя две недели после хирургического лечения вернулась домой.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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