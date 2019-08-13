Когда пострадавшие от нечестных продавцов жилья получат компенсацию

В конце июля Госдума внесла судьбоносные для граждан поправки в закон о госрегистрации недвижимости, дополнив его главой 10.1 "Компенсация добросовестному приобретателю за утрату жилого помещения".

С 1 января 2020 года покупатели квартир, пострадавшие от ушлых продавцов и оказавшиеся в итоге и без крыши над головой, и без денег, смогут возместить ущерб из федерального бюджета. По словам Павла Крашенинникова, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, подавать заявление в суд стоит в случае, если в течение полугода убытки не покрыл тот, кто непосредственно причинил вред. Размер компенсации привязан либо к сумме реальных потерь, либо к кадастровой стоимости недвижимости.

Самое интересное, что закон имеет обратную силу: он распространяется и на тех, кто утратил жилье раньше 2020 года. В течение трех ближайших лет такие люди могут обратиться за компенсацией.

- Государство берет на себя обязательство полностью возместить ущерб добросовестному приобретателю, если его нельзя взыскать по исполнительному листу. При этом органы власти в дальнейшем имеют право предъявить продавцу регрессный иск, - комментирует ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко.

По оценке законодателей, изменение правовой базы поможет восстановить справедливость примерно по 36 тысячам квартир. Раньше граждане, не ведавшие, что приобрели жилье с "криминальным прошлым" или правом проживания третьих лиц, фактически оказывались один на один с проблемами. После признания сделки недействительной они передавали недвижимость продавцу, но тот не спешил возвращать деньги. В лучшем случае перечислял по частям, в худшем - просто пропадал. Сохранить право собственности можно было, только признав себя добросовестным приобретателем (в силу ч. 1 ст. 302 ГК РФ), но добросовестность приходилось доказывать в суде, поясняет Виктор Рассохин, управляющий партнер юридической компании "Частное право".

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2018 году все арбитражные суды рассмотрели 2235 исков о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимости и предприятий, 1719 из них удовлетворено. Самое распространенное основание для расторжения сделки - обременение правами третьих лиц.

- Зачастую это связано с дефектами приватизации: не включили в нее несовершеннолетних. Или вдруг появились те, кого сняли с регистрации в связи со службой в армии или отбыванием уголовного срока. Кроме того, иски могут предъявлять дети или иждивенцы, которые по какой-то причине поздно узнали о смерти родителей, но имеют право на долю в наследстве. Бывает, продавцам удается доказать свою невменяемость на момент заключения договора или попадание в безвыходную жизненную ситуацию даже спустя долгое время после продажи квартиры. С появлением маткапитала некоторые "забывают" выделять доли в жилье супругу и детям, - перечисляет возможные риски Александр Цыганов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

По словам Рустема Галеева, исполнительного директора Уральской палаты недвижимости (УПН), аннулироваться могут даже сделки, в заключении которых участвуют риелторы в качестве посредника. Просто профессионалы рынка не имеют полного доступа к информации по объектам и их владельцам. Несколько лет назад в Екатеринбурге чуть не осталась на улице семья с детьми: купили квартиру, а спустя время у бывшего хозяина вдруг всплыли проблемы со здоровьем. Члены УПН тогда скинулись и собрали для пострадавших существенную сумму, чтобы спасти репутацию коллег, но этих денег не хватило на новую квартиру, остаток пришлось добивать ипотекой. Предотвратить подобные ситуации поможет легализация профессии риелтора: ее надо включить в гражданский оборот с правом доступа к информации, уверен Галеев.

Србуи Иващенко не приходилось сталкиваться с добровольным возмещением убытков со стороны маклеров, но, по ее словам, сейчас некоторые крупные агентства недвижимости презентуют себя как гаранты правовой защиты сделок и выдают сертификаты в пределах определенной суммы. Для Москвы это обычно 6-7 миллионов рублей.

- Пока сделки оспаривают чаще, чем хотелось бы, однако с принятием поправок в закон регистрирующие органы будут более тщательно проверять документы. Думаю, количество приостановок регистрации увеличится, - прогнозирует юрист.

А вот Александр Цыганов считает, что у изменения законодательства будет еще и косвенный эффект: покупатели смогут "давить" на продавцов, чтобы те указывали в договорах реальную стоимость недвижимости.

Тем временем

Шадринский районный суд вынес решение в пользу многодетной семьи Оплетаевых, признав их добросовестными приобретателями. В 2011 году Юрий и Ольга купили участок и пустую коробку от дома в селе за миллион рублей. Продавцом выступал по доверенности брат хозяина, пока тот находился в колонии. На достройку жилья у Оплетаевых ушло больше миллиона рублей: материнский капитал и ипотечный кредит. Спокойная жизнь закончилась, когда бывший собственник освободился и потребовал вернуть ему дом и выплатить компенсацию - 100 тысяч рублей. Основание - подпись в доверенности не его, а поддельная. Якобы аферу провернули брат с сокамерником. Мало того, что семья с тремя детишками оказалась под угрозой выселения, ей пришлось бы еще возвращать государству маткапитал. К счастью, Фемида встала на сторону молодых родителей.