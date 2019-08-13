На Ямале четырех обвиняемых в убийстве выдало совместное фото

На Ямале четверо молодых людей обвиняются в жестоком убийстве местного жителя. Преступники признали свою вину в ходе предварительного следствия - их дело уже передано в окружной суд.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по ЯНАО, юноши 2000 и 1998 годов рождения были задержаны в августе 2018 года в селе Гыда Тазовского района. Их подозревали в убийстве односельчанина. На преступление молодые люди решились во время совместного распития спиртных напитков. С убитым, так же присутствовавшим в этот момент на квартире, у них сложились неприязненные отношения.

Зачинщик преступления первым напал на потерпевшего - ударил его ногой в голову. После чего приятели, передавая друг другу отвертку и нож, нанесли мужчине не менее 84 ударов. Добивали жертву стеклянной бутылкой.

После убийства молодые люди решили напасть на склад местного предпринимателя и украсть оттуда пять бутылок водки. Сначала они неудачно попытались взломать стену помещения, после чего сорвали навесной замок и проникли внутрь. Однако украсть ничего не успели - их спугнул появившийся на месте владелец склада. После этого юноши скрылись. Их задержали 11 августа, после того, как в ходе расследования была установлена их связь с преступлением.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального СК, одной из улик, подтверждавших вину молодых людей, была фотография, сделанная ими за час до совершения преступления. Снимок был найден в телефоне одного из подозреваемых - на нем видно, что четверо преступников находятся на той самой кухне, где было совершено убийство. Однако, по словам представителя ведомства, фотография не была основным доказательством преступления - следователи собрали достаточно улик, чтобы предъявить юношам обвинение.

Молодые люди полностью признали свою вину. Им было предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору и с покушением на кражу группой лиц с незаконным проникновением в хранилище. Материалы дела уже переданы в окружной суд.