1480 замечаний получил центр государственной кадастровой оценки Свердловской области на опубликованные результаты массовой оценки более трех миллионов объектов капстроительства: домов, квартир, капитальных гаражей, подземных паркингов и разного рода недостроев.

Сообщения об ошибках принимали до 1 августа. Впрочем, у тех, кто не успел, еще есть возможность оспорить результаты оценки - после того как их внесут в единый госреестр недвижимости. Обращаться в комиссию при министерстве по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) можно после 1 января 2020 года, пояснили "РГ" в управлении Росреестра.

Базой для налога на имущество станет кадастровая стоимость

Напомним, с 2020-го базой для налога на имущество на Среднем Урале станет именно кадастровая, а не инвентаризационная стоимость недвижимости, поэтому и понадобилась переоценка объектов капстроительства. Стоимость определялась БТИ по строительным правилам, утвержденным еще в 1969 году. Очевидно, что эти расчеты не имели ничего общего с сегодняшней ситуацией. Допустим, "двушка" в панельном доме 80-х годов оценивалась меньше чем в 500 тысяч рублей, тогда как на рынке продавалась за 3-3,5 миллиона. Владелец хрущевки в 28 квадратных метров платил всего 250 рублей налога в год, а обладатель квартиры такого же размера в новостройке - около четырех тысяч.

- Рано или поздно пришлось бы избавиться от несправедливости в налогообложении. Стоимость имущества станет соразмерной, - комментирует перемены и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов.

В министерстве подчеркивают: переход будет плавным и поэтапным. К примеру, тот же владелец хрущевки в 2021 году заплатит 275 рублей налога, в 2022 году - 300, в 2023-м - уже 325 и т. п. Для многих сумма, наоборот, снизится - почти на 30 процентов. Так, за квартиру 80-х годов площадью около 30 квадратов вместо 1200 рублей в год придется отдать около 800.

Первые уведомления об уплате налога, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, свердловчане получат в 2021 году.

На заметку

Информацию о новой кадастровой стоимости недвижимости ищите на сайте rosreestr.ru.