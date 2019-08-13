Новости

В Шанхае стартует турнир по DOTA 2 с невероятным призовым фондом 20:05
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы 20:03
Минтруд Беларуси озвучил данные по безработице 19:26
Порошенко допросят с помощью детектора лжи 19:18
В фестивале "Шопен и его Европа" примут участие российские музыканты 18:41
Зеленский уволил украинского представителя в "минской группе" 18:33
V Форум СМИ России и Китая состоится на ВЭФ-2019 18:29
На Кубани в бухте Инал загорелся лес на площади 0,8 га 18:23
Мать Бузовой объяснила ее шутку про блокадницу 18:15
Астронавт из Италии станет первым "космическим диджеем" 18:14
Посмотри мне в глаза: в Сети рассекретили фары новой Kia Optima 18:12
Бузова объяснила, почему назвала себя блокадницей 18:10
Средняя зарплата в "Роскосмосе" достигла 400 тысяч рублей 18:06
США отложат введение дополнительных пошлин на китайские товары 18:04
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике 18:01
Собянин на треть увеличил размер премий молодым ученым 17:40
Ученые воссоздали духи Клеопатры 17:37
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram 17:21
Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 17:05
Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки 17:00
Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился 17:00
В Анапе задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 26 лет 16:59
В Москве и Петербурге состоятся предпремьерные показы "Малышки зомби" 16:50
Надувные лодки и плоты нелегалов в Берлине превращают в сумочки 16:47
Эксперты: Duster может значительно подорожать 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
13.08.2019 18:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оспорить, пока не поздно

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 179(7937)
1480 замечаний получил центр государственной кадастровой оценки Свердловской области на опубликованные результаты массовой оценки более трех миллионов объектов капстроительства: домов, квартир, капитальных гаражей, подземных паркингов и разного рода недостроев.

Сообщения об ошибках принимали до 1 августа. Впрочем, у тех, кто не успел, еще есть возможность оспорить результаты оценки - после того как их внесут в единый госреестр недвижимости. Обращаться в комиссию при министерстве по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) можно после 1 января 2020 года, пояснили "РГ" в управлении Росреестра.

Базой для налога на имущество станет кадастровая стоимость

Напомним, с 2020-го базой для налога на имущество на Среднем Урале станет именно кадастровая, а не инвентаризационная стоимость недвижимости, поэтому и понадобилась переоценка объектов капстроительства. Стоимость определялась БТИ по строительным правилам, утвержденным еще в 1969 году. Очевидно, что эти расчеты не имели ничего общего с сегодняшней ситуацией. Допустим, "двушка" в панельном доме 80-х годов оценивалась меньше чем в 500 тысяч рублей, тогда как на рынке продавалась за 3-3,5 миллиона. Владелец хрущевки в 28 квадратных метров платил всего 250 рублей налога в год, а обладатель квартиры такого же размера в новостройке - около четырех тысяч.

Фото: istock
У граждан появилась возможность сэкономить на сделках с жильем

- Рано или поздно пришлось бы избавиться от несправедливости в налогообложении. Стоимость имущества станет соразмерной, - комментирует перемены и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов.

В министерстве подчеркивают: переход будет плавным и поэтапным. К примеру, тот же владелец хрущевки в 2021 году заплатит 275 рублей налога, в 2022 году - 300, в 2023-м - уже 325 и т. п. Для многих сумма, наоборот, снизится - почти на 30 процентов. Так, за квартиру 80-х годов площадью около 30 квадратов вместо 1200 рублей в год придется отдать около 800.

Первые уведомления об уплате налога, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, свердловчане получат в 2021 году.

На заметку

Информацию о новой кадастровой стоимости недвижимости ищите на сайте rosreestr.ru.

Экономика Финансы Налоги Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели
Песков прокомментировал недавний телефонный разговор Путина и Зеленского
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России