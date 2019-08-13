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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не прошли лабиринт

Общественники приостановили работу с детьми-инвалидами из-за чиновничьей волокиты
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 179(7937)
Видеообращение с просьбой о помощи выпустили сотрудники благотворительного фонда "Я - особенный". Некоммерческая организация (НКО), работающая с детьми с аутическими расстройствами, оказалась на грани закрытия. Ежемесячно активисты помогали адаптироваться к жизни более 80 ребятишкам от двух до 17 лет. Сейчас для их подопечных двери закрыты.

- Держались до последнего, но все-таки вынуждены отказывать родителям особенных детей: за неуплату аренды собственник требует покинуть помещение, - рассказала "РГ" основатель фонда Александрина Хаитова.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В Свердловской области четыре тысячи детей с расстройствами аутического спектра и всего пять организаций, занимающихся реабилитацией таких ребят. Как утверждает Александрина, дыра в бюджете фонда образовалась из-за того, что в НКО месяцами не поступали компенсации из бюджета за оказанные по госпрограмме социальные услуги. Долг с апреля до начала августа, по подсчетам общественников, достиг 3,5 миллиона рублей. И если сами педагоги, психологи, медики готовы были ждать и трудиться без зарплаты, то владельцев помещения "завтраки" уже не устраивали.

Закон, позволяющий НКО получать компенсации из бюджета, приняли в 2016 году. Тогда же появился реестр поставщиков социальных услуг, за которые бюджет готов был платить не только казенным учреждениям, но и некоммерческим организациям. Помощь весомая: редкая семья, где живет особенный ребенок, в состоянии выкладывать из своего кармана деньги за развивающие занятия. А без них малыш может превратиться в "овощ", потерянного для общества человека. Перечень услуг внушителен: не только массаж или изготовление протезов, но даже, к примеру, уроки танцев, развитие речевой моторики.

Надо запустить электронную программу отчетности, и тогда процесс пойдет с другой скоростью

Но, как утверждают общественники, механизм взаимодействия с госструктурами постоянно дает сбой. Для того, чтобы получать бюджетные выплаты, НКО обязана выполнить массу условий, и для многих эти требования - непроходимый лабиринт.

- Организацию необходимо официально зарегистрировать как поставщика социальных услуг, то есть заполнить столько документов и пройти столько процедур, что мы, к примеру, сразу отказались от такой затеи. По моим сведениям, из более чем шести с половиной тысяч НКО в регионе только 30 попали в реестр. А те, кого зарегистрировали, утонули в бумажных отчетах и чиновничьей бюрократии, - призналась Анна Савельевских, руководитель "Открытого города" - еще одной организации, работающей с детьми с аутизмом.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Документация стала главным камнем преткновения, считают и чиновники минсоцполитики Свердловской области: в НКО слишком небрежно, со множеством ошибок составляют бумаги. В итоге отчеты приходится возвращать, а выплаты по ним задерживать.

- Заполнение бланков занимает не меньше времени, чем занятия с детьми. В бумагах мы буквально тонем. Пришлось даже специального человека брать для оформления документов. Но и это не спасает от ошибок, - признается Александрина Хаитова. - По уму, надо запустить электронную программу отчетности, и тогда процесс пойдет с другой скоростью.

Программа такая, по нашим сведениям, есть, но почему-то не все НКО получили право к ней подключиться. Выяснить, почему, а также какими приоритетами руководствуются сотрудники госучреждений при взаимодействии с некоммерческими организациями, представители фонда "Я - особенный" попросили прокуратуру. В надзорное ведомство направлено уже две жалобы. Цель - сделать минсоцполитики более открытой структурой. В ответ из министерства пошли денежные транши - к понедельнику выплачено 700 тысяч рублей.

между тем

В 2018 году социально ориентированные НКО Свердловской области помогли свыше 600 тысячам человек.

Когда верстался номер

Стало известно, что фонд "Я - особенный" все-таки выселили из офиса. Представители арендатора начали описывать имущество, продлевать аренду владелец не захотел. Сотрудники фонда перевезли вещи во временное помещение.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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