Решение, которое удивило даже юристов, приняли в Ленинском районном суде: истцу отказали в удовлетворении иска о выселении из служебного жилья.

В 1994 году Валентина Орлянская с тремя дочками и сыном получила две комнаты в общежитии Екатеринбургского монтажного колледжа. Валентина начинала с должности уборщицы, доросла до заведующей общежитием. Через десять лет она уволилась, но продолжала жить в общежитии. Дети выросли и почти все разъехались, с мамой остался только сын, его жена и дочь. Семью до недавнего времени на улицу никто не гнал.

- Началось все с задолженности за коммунальные услуги, - рассказала "РГ" невестка Валентины Орлянской Юлия. - Платежки нам не давали, брали фиксированную плату. И вдруг выяснилось, что у нас долг - около ста тысяч рублей. Мы его оплатили, а потом получили повестку в суд. Другого жилья у нас нет, ребенок несовершеннолетний - куда идти?

Истцом был монтажный колледж. Его представитель требовал выселить Валентину и ее близких: срок действия договора найма истек. Защита настаивала на том, что рассматривать дело нужно по старому Жилищному кодексу РСФСР, ведь именно по нему Валентина Ивановна заселялась в общежитие.

- Закон не имеет обратной силы, - пояснила юрист Екатерина Дмитриева. - В старом кодексе указано: если люди стоят в очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий или имеют право в ней находиться, они не подлежат выселению. Кроме того, ЖК РСФСР гарантировал право жить в общежитии сотрудникам, проработавшим в учреждении десять лет и более, даже после увольнения. С другой стороны, в 2017 году вступили в силу новые правила, по которым такие помещения, как комнаты в общежитиях, считаются специализированными и предназначаются лишь студентам или сотрудникам учебного заведения.

Ситуация неоднозначная, но суд встал на сторону Орлянских. Впрочем, у колледжа есть право на обжалование - решение в силу не вступило.

На заметку

• Если у выселяемых из служебного жилья есть малолетние дети, высока вероятность, что суд учтет это обстоятельство. В таких делах лучше заручиться поддержкой органов соцзащиты и прокуратуры.

• Заказать в МФЦ справку об отсутствии недвижимого имущества на каждого члена семьи.

• После получения иска о выселении встать в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

• Обязательно предъявить суду документ об оплате коммунальных услуг на протяжении периода проживания.