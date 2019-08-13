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13.08.2019 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Текст: Константин Бурков

Группу из 17 челябинских школьников, возвращавшихся из турпоездки, остановили работники ГИБДД из-за перевозки в ненадлежащих условиях.

Дети, судя по всему, оказалась заложником нерадивого туроператора. История стала известно из пабликов в соцсети ВКонтакте. Оказалось, что ребят после отдыха в Крыму отправили назад в автобусе, напоминающем обычное маршрутное такси, причем без еды и длительных остановок. На опубликованных фотографиях видно, что на ночлег дети расположились буквально на полу микроавтобуса.

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Правда, мама одного из подростков рассказала, что на отдых дети ехали в нормальных условиях, но на обратном пути картина изменилась: "Поначалу организатор тура обещал комфортную транспортировку туда и обратно: автобус с кондиционерами, остановки на ночлег, еду, водителей, работающих посменно. Но реальность была ужасной".

Она из родительниц позвонила в ГИБДД Челябинска. Те связались со своими коллегами в Саратовской области - маршрутку остановили. Детей разместили в близлежащем лагере.

К решению проблемы подключилась уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

"Сейчас 17 детей находятся в городе Хвалынск, в детском оздоровительном лагере. Ребята обеспечены пятиразовым питанием, их состояние оценивается как удовлетворительное. Нам сообщили об инциденте только вечером 12 августа. Мы готовимся в ближайшее время отправить ребят в Челябинск. В настоящее время уже зафрахтован новый автобус, в ГИБДД проходит согласование маршрута движения. В ночное время дети на автобусе передвигаться не будут, для группы будет организована ночевка в городе по пути следования. Планируется, что уже завтра, в первой половине дня, дети прибудут в Челябинск", - прокомментировала она "РГ" ситуацию.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Отдых детей в летних лагерях
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