Новости

Как заработать, снимая на видео автомобили с заведенным мотором 11:01
Ученые вывели бактерию, которая может объяснить происхождение жизни 10:48
На Эльбрусе эвакуировали спортсменку с травмой ноги 10:45
Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке 10:43
В Кузбассе сообщили о состоянии пострадавшей от ожогов девочки 10:37
В Су-25 поставят катапульту с подогревом 10:32
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино 10:25
Экс-президенту Киргизии предъявили обвинение в убийстве 10:23
В Приамурье с памятника ВОВ сняли скандальный рисунок с военными НАТО 10:22
В Уфе потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции пришла в суд 10:19
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика 10:18
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее 10:18
Уральские казаки предложили создать полицию для защиты животных 10:16
Следователи проверят причины ЧП с пассажирским теплоходом в Карелии 10:16
В Черноморском районе Крыма погиб дайвер 10:08
Видео: парень утопил подаренный BMW, потому что хотел Jaguar 10:04
Украинский политолог предупредил об опасности идеологии партии Зеленского 10:02
В Томской области затонула баржа с железобетонными плитами 10:00
Жители села под Ачинском вернулись в свои дома после взрывов 09:56
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке 09:54
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина на полуостров 09:52
Вышел трейлер сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон 09:50
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" отправился в дальний поход 09:49
В Приамурье начали проверку после появления солдат НАТО на памятнике 09:46
В Белом море на территории Карелии село на мель пассажирское судно 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 10:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские казаки предложили создать полицию для защиты животных

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специальное подразделение правоохранителей планируют сформировать уральские казаки. Зоополиция будет защищать животных от людей, рассказал РИА Новости автор проекта Геннадий Ковалев.

Фото: iStock
Ученые выяснили, почему нас любят домашние животные

В экипаж будут входить ветеринар, юрист, журналист и два казака для защиты. Они будут выезжать на звонки и выяснять, имело ли место плохое отношение к животным, пояснил атаман. Если факт подтверждается - последует вызов сотрудников МВД.

Деньги на свою инициативу - а это около четырех миллионов рублей - казаки хотят получить в Фонде президентских грантов. Из этой суммы около миллиона они готовы вложить в дело сами.

Если с финансированием все получится, то проект будет запущен уже в ноябре. Сначала зоополицию будут создавать в Екатеринбурге, затем к проекту могут присоединиться прочие уральские города, например, Нижний Тагил, и даже другие регионы (Рязань).

Казаки не намерены отказываться от проекта и в том случае, если средства выделены не будут. "Если власти не захотят, будем на добровольных началах заниматься этим вопросом ", - сказал Геннадий Ковалев.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Казачество в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно
В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году