Уральские казаки предложили создать полицию для защиты животных

Специальное подразделение правоохранителей планируют сформировать уральские казаки. Зоополиция будет защищать животных от людей, рассказал РИА Новости автор проекта Геннадий Ковалев.

В экипаж будут входить ветеринар, юрист, журналист и два казака для защиты. Они будут выезжать на звонки и выяснять, имело ли место плохое отношение к животным, пояснил атаман. Если факт подтверждается - последует вызов сотрудников МВД.

Деньги на свою инициативу - а это около четырех миллионов рублей - казаки хотят получить в Фонде президентских грантов. Из этой суммы около миллиона они готовы вложить в дело сами.

Если с финансированием все получится, то проект будет запущен уже в ноябре. Сначала зоополицию будут создавать в Екатеринбурге, затем к проекту могут присоединиться прочие уральские города, например, Нижний Тагил, и даже другие регионы (Рязань).

Казаки не намерены отказываться от проекта и в том случае, если средства выделены не будут. "Если власти не захотят, будем на добровольных началах заниматься этим вопросом ", - сказал Геннадий Ковалев.