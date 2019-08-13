Уральские ученые разработают беспилотный вездеход для Арктики

Уральские ученые разработают беспилотную технику для доставки топлива по Арктике. Вездеход станет более дешевой и экологичной заменой традиционному газопроводу.

Представить прототип планируют в 2020 году. Тогда же пройдут первые испытания. Как сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора центра по работе с предприятиями УрФУ, кандидата физико-математических наук Александра Черепанова, беспилотник будет похож на вездеход. На нем можно будет перевозить топливо - в частности, газ - для локальных источников энергии. Он станет бюджетной заменой традиционному газопроводу, который, порой, не всегда можно проложить в условиях крайнего севера.

Как рассказал Черепанов, одним из важнейших критериев, которые учитывали при проектировании беспилотника, является надежность - в частности, во внимание брались поломки, которые нельзя устранить во время движения. На данный момент специалисты разрабатывают отдельные компоненты аппарата, среди которых системы позиционирования и датчики локальной безопасности. Последние будут отвечать за перемещение техники. В случае возникновения препятствий - людей, животных или таких непреодолимых препятствий, как поваленные деревья и валуны - вездеход останавливается. Датчики будут анализировать окружающую обстановку, чтобы не допустить столкновения.

Еще одна важная функция, заложенная при проектировании - низкое давление на почву. Двигаться вездеход будет по одним и тем же траекториям, чтобы не повредить плодородный слой земли в Арктической зоне. Ориентироваться на местности беспилотник сможет как по спутникам, так и по датчикам, которые с высокой точностью измеряют любые ускорения.