В Тюмени инженеров будут готовить с начальной школы

Новости

Месси попросил Неймара не переходить в "Реал" 07:39
Ученые выяснили, какие люди особенно склонны к раку 07:17
Спасшую девочку при крушении L-410 в Нелькане наградили посмертно 07:03
Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно 06:49
В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE 06:41
Тайфун "Кроса" может спровоцировать в Приморье наводнение 06:31
Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках 06:21
Теплая погода в Москве продержится до вечера вторника 06:18
Мяукающий как обычная кошка гепард попал на видео 05:56
Пенс посетит церемонию интронизации императора Японии 05:55
В Хабаровском крае медведь убил грибника 05:46
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку 05:40
Иран обвинил США в превращение региона в пороховую бочку 04:58
Жительница Владивостока по решению суда выселила из квартиры 18 собак 04:57
Дизайнеры Givenchy извинились перед КНР за некорректные футболки 04:51
В Приморье предотвратили проникновение посторонних на атомный крейсер 04:37
На Колыме врач застрелил пришедшего к больнице медведя 04:24
Два человека в Швеции получили письмо с подозрительным белым порошком 03:53
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики 03:50
В Якутии пятеро человек погибли в ДТП 03:32
Мадуро обновил кабинет министров 03:06
Аргентинская биржа обрушилась на 38 процентов по итогам праймериз 02:44
Протестующие нарушили работу аэропорта Гонконга 02:20
Армия Сирии уничтожила в Идлибе трех полевых командиров 01:57
ДТП в Боливии унесло жизни 11 человек 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 06:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тюмени инженеров будут готовить с начальной школы

Текст: Ольга Ладина
В Тюмени 1 сентября распахнет двери современная школа, которая поможет готовить инженерные кадры едва ли не с первого класса. Учеников здесь ждут студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике, "НаукоЛаб" и технический центр.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

В новом корпусе школы №65, расположенном на улице Бориса Житкова, будут обучаться почти полторы тысячи детей. К их приему здесь уже практически все готово. В просторном здании, площадь которого почти 21 тысяча квадратных метров, осталось установить оборудование и расставить мебель. Штат педагогов в среднем и старшем звеньях набран. В новой школе пожелали работать не только тюменцы, но и учителя из соседних городов. Есть еще вакансии педагогов начальной школы. Только первых классов в этом году здесь будет набрано 16 - почти полтысячи малышей.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Ведущий институт РАН вошел в ряды партнеров тюменского НОЦ

Еще одна новая школа в регионе откроется в Заводоуковске. Обновленные классы встретят и учеников Ишима: в школе №12 завершается капитальный ремонт. Здесь полностью реконструированы инженерные сети, остальные работы проведены более чем на 90 процентов. Во время недавнего визита в Ишим глава региона Александр Моор отметил, что приятно удивлен работой специалистов. По контракту капремонт должны завершить к концу года, но строители постарались, чтобы 1 сентября у детей был полноценный праздник.

Уже в этом году власти намерены заключить госконтракты на возведение зданий еще для 10 средних учебных заведений. По данным правительства региона, всего за ближайшие четыре года в Тюменской области планируется построить, реконструировать, а также переселить из непригодных объектов 58 школ и 28 детских садов. Особенное внимание уделят старым деревянным строениям в удаленных селах: в очереди на переезд таковых почти 30. Самые больше новые объекты появятся в областном центре. Так, уже в 2020-м должны сдать долгожданную школу в Казарово, в 2021-м - в районе улиц Николая Зелинского - Дмитрия Менделеева, а также в четвертом Заречном микрорайоне и в районе жилого комплекса "Звездный городок".

Справка "РГ"

Всего в новом учебном году в Тюменской области за парты сядут 213 тысяч школьников, в том числе, почти 24 тысячи первоклассников.

Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE
Протестующие нарушили работу аэропорта Гонконга
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму