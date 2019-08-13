В Тюмени инженеров будут готовить с начальной школы

В Тюмени 1 сентября распахнет двери современная школа, которая поможет готовить инженерные кадры едва ли не с первого класса. Учеников здесь ждут студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике, "НаукоЛаб" и технический центр.

В новом корпусе школы №65, расположенном на улице Бориса Житкова, будут обучаться почти полторы тысячи детей. К их приему здесь уже практически все готово. В просторном здании, площадь которого почти 21 тысяча квадратных метров, осталось установить оборудование и расставить мебель. Штат педагогов в среднем и старшем звеньях набран. В новой школе пожелали работать не только тюменцы, но и учителя из соседних городов. Есть еще вакансии педагогов начальной школы. Только первых классов в этом году здесь будет набрано 16 - почти полтысячи малышей.

Еще одна новая школа в регионе откроется в Заводоуковске. Обновленные классы встретят и учеников Ишима: в школе №12 завершается капитальный ремонт. Здесь полностью реконструированы инженерные сети, остальные работы проведены более чем на 90 процентов. Во время недавнего визита в Ишим глава региона Александр Моор отметил, что приятно удивлен работой специалистов. По контракту капремонт должны завершить к концу года, но строители постарались, чтобы 1 сентября у детей был полноценный праздник.

Уже в этом году власти намерены заключить госконтракты на возведение зданий еще для 10 средних учебных заведений. По данным правительства региона, всего за ближайшие четыре года в Тюменской области планируется построить, реконструировать, а также переселить из непригодных объектов 58 школ и 28 детских садов. Особенное внимание уделят старым деревянным строениям в удаленных селах: в очереди на переезд таковых почти 30. Самые больше новые объекты появятся в областном центре. Так, уже в 2020-м должны сдать долгожданную школу в Казарово, в 2021-м - в районе улиц Николая Зелинского - Дмитрия Менделеева, а также в четвертом Заречном микрорайоне и в районе жилого комплекса "Звездный городок".

Справка "РГ"

Всего в новом учебном году в Тюменской области за парты сядут 213 тысяч школьников, в том числе, почти 24 тысячи первоклассников.