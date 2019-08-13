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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приехали?

В Екатеринбурге водитель заставил 10-летнего пассажира мыть пол в автобусе
Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Водитель коммерческого автобуса №19 в Екатеринбурге решил использовать в качестве рабочей силы десятилетнего ребенка, которого стошнило на пол маршрутки во время рейса. Он потребовал от мальчика "убрать за собой это дерьмо" и в подтверждении твердости своих намерений заглушил машину на одной из остановок.

Взрослые пассажиры в течение нескольких минут урезонивали водителя общественного транспорта. Заставили вернуться за руль, продолжить маршрут и спасли приболевшего мальчишку от принудительного "субботника". А вечером выложили видео инцидента в сеть. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, и сейчас в инциденте разбирается прокуратура.

Фото: Новостной портал "Блокнот Анапы"
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По словам очевидцев, ЧП случилось в жаркий душный день. В обычную маршрутку без кондиционера, которая следовала из центра города в отдаленный микрорайон Химмаш, зашла компания мальчиков лет восьми-десяти. Все - прилично и чисто одетые. Один из них занял место на заднем сиденье и тут же откинулся на кресло. По пути ребенок уснул, а когда проснулся - его стошнило. Возможно, школьника просто укачало на неровной дороге или сказалась духота. Казалось бы, в первую очередь взрослым нужно было заикнуться о вызове "скорой помощи", ведь симптом очень тревожный. Но водитель и кондуктор автобуса повели себя неадекватно.

Как отмечают правозащитники, дети все чаще попадают в неприятные ситуации в общественном транспорте. Вспомнить хотя бы нашумевшие истории, когда ребенка в мороз высаживали из автобуса из-за того, что не хватало денег на проезд.

- Но очевидную истину, что в первую очередь сотрудникам общественного транспорта необходимо заботиться о жизни и безопасности юных пассажиров, а не о выручке или чистоте салона, видимо, придется еще доказывать Это дома ты можешь заниматься трудовым воспитанием, а в общественном транспорте ты оказываешь услугу, - поделился с "РГ" уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Общество Семья и дети Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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