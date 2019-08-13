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13.08.2019 20:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Проверка на дорогах

Военные полицейские осваивают опыт побывавших в Сирии коллег
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Комендатуры и подразделения военной полиции сразу трех уральских регионов - Свердловской, Оренбургской и Кемеровской областей - задействованы в крупнейших учениях в Центре России. По масштабам привлеченных к ним сил и средств - а это более тысячи солдат и офицеров и свыше 200 единиц специальной техники - а также территориальному охвату учения вполне тянут на рекорд.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа, в течение трех дней армейские правоохранители отработают целый комплекс задач, связанных с охраной и обороной режимных объектов и эвакуацией местного населения. Полицейские займутся патрулированием дорог и армейских городков. В штабе ЦВО особо подчеркивают, что на этих учениях будет широко использован опыт, приобретенный нашими военными правоохранителями в Сирии.

По легенде учения, неизвестные пытались забраться на борт крейсера "Адмирал Лазарев"

А военная полиция и моряки Тихоокеанского флота на своих плановых учениях использовали наработки коллег, охраняющих пункт материально-технического обеспечения в сирийском порту Тартус. Для создания тактического фона они применили пиротехнические средства, дымы и холостые боеприпасы.

Фото: РИА Новости
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По легенде учения, группа неизвестных лиц проникла на закрытую территорию в Приморье и попыталась забраться на борт тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев". Вылазке помешало сводное подразделение военной полиции и военных комендатур гарнизона, сотрудники которых работали во взаимодействии с местными росгвардейцами.

Как сообщил "РГ" капитан 2го ранга Николай Воскресенский из штаба ТОФ, по вводной бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами на двух катерах типа "Грачонок" и скоростных лодках оперативно перекрыли прилегающую к причалу водную акваторию. Затем в дело вступили другие бойцы отряда. Используя альпинистское снаряжение, они в полной боевой экипировке высадились с зависшего над палубой крейсера "Адмирал Лазарев" вертолета Ми-8.

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