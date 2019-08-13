Вторая половина августа в плане кино урожайна, как никогда. Это касается и отечественных картин, и зарубежных. Каждую неделю в прокат выходит более 10-ти новых фильмов. Расскажем о тех, которые по нашим прогнозам, более всего заденут зрителей.

"Быть Харви Вайнштейном"

Режиссер Урсула Макфарлейн

Оригинальное название фильма Untouchable, что в переводе означает "неприкасаемый", а один из вариантов российского перевода мог бы означать и "нерукопожатный". Но что самое любопытное - этот документальный фильм не столько о самом Харви Вайнштейне, сколько о людях, которым приходилось иметь с ним дело. Короля играет свита, монстра формирует соглашательство и умолчание. Коллеги, жертвы, журналисты рассказывают очень откровенно о том, что испытывали в момент взаимодействия с всемирно известным продюсером. С одной стороны все огни отмечают и талант, и то, что этот человек был наполнен энергией, и с ним было невероятно интересно. С другой - признаются в том, чего на иной исповеди не услышишь - как именно они пришли к тем поступкам, которые совершили. Что двигало их выбором: желание славы и понимание, что уступив наглецу, они не упустят свой шанс? Страх? Хорошее воспитание? Большие деньги? Зрители, несомненно, станут сравнивать эту картину с фильмом "Покидая Неверленд" - про насилие над детьми Майкла Джексона. С той лишь разницей, что в картине про Джексона веришь не всему. А вот про Вайнштейна снято так, что сомнений не вызывает. Он беспрепятственно пользовался людьми. Но и они позволяли ему это в силу различных причин, что вызывает практически к каждому невероятное сочувствие и стремление разобраться "А что бы я сделал на его месте?". Обнадеживает и то, что все тайное и позорное все же выходит наружу, и люди пытаются восстановить справедливость, пусть даже и ценой собственных нелегких признаний "на камеру".

С 22 августа

Самая ожидаемая экранизация года

"Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков"

Режиссер Майк Ньюэлл

Экранизация одноименного бестселлера про молодую писательницу. Время действия Лондон 1946 год. Девушка занимается поиском интересного сюжета и интригующих персонажей для своего нового романа. Историческая лента приведет зрителей на загадочный остров Гернси в проливе Ла-Манш - владение британской короны.

На Гернси с книгами туго, поскольку остров, в годы войны оккупированный немцами, только-только возрождается к жизни. Письмо, в котором об этом рассказывается, переворачивает жизнь писательницы: история книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни, втягивает ее в переписку с разными людьми.

Лили Джеймс (актриса знакома нам по фильмам "Малыш на драйве", "Золушка" и другим) исполняет роль писательницы, создавшей книгу об этих событиях, а Мэттью Гуд ("Королевство", "Одинокий мужчина") выступает в амплуа настоящего джентльмена.

С 29 августа

Хит Канн

"Малышка зомби"

Режиссер Бертран Бонелло

Новый фильм Бертрана Бонелло - был участником программы Каннского кинофестиваля "Двухнедельник режиссеров" в этом году. И после первых же показов большинство кинокритиков признались в любви к нему. Главная героиня - молоденькая Мелисса, которая прееехала в Париж. Ей нужно произвести впечатление на на новых одноклассниц, вот почему она сразу же рассказывает страшную историю о своем дедушке, обращенном в настоящего зомби то ли темными вуду, то ли злыми родственниками. Так самый знаменитый в мире зомби - гаитянин Клервиус Нарцисс - оживает в жутком завораживающем рассказе его внучки и открывает двери парижской школы для древних оккультных духов. Бертран Бонелло ("Дом терпимости", "Сен-Лоран: стиль - это я", "Порнограф"), завсегдатай Каннского кинофестиваля и один из самых изобретательных режиссеров современности, переносит мистические события Гаити 60-х в современную Францию и переосмысливает жанр зомби-хоррора под саундтрек из хип-хопа и электронной музыки.

С 22 августа

Хит "Берлинале"

"Свет моей жизни"

Режиссер Кейси Аффлек

Тот случай, когда известный актер, за плечами у которого более полусотни ролей и один "Оскар" за фильм "Манчестер у моря", решил во второй раз в жизни снять фильм, как режиссер. Как оператор, продюсер и режиссер монтажа он себя также уже успел попробовать - правда в других фильмах, не в этом. Разумеется, на премьере фильма на "Берлинале" - а "Свет моей жизни" был не в основном конкурсе, а в параллельной программе, был полный аншлаг: имя Аффлека привлекательно для всех видов СМИ, не говоря уже о коллегах по киноиндустрии. Не стоит забывать, что многих он интерсует и как младший брат Бена Аффлека - одного из мужей Дженнифер Лопес. По сюжету новой картины отец и дочь пытаются спастись от эпидемии, которая случилась 10 лет назад - в результате которой почти все женщины погибли. Но отец переодевает свою девочку в мальчика, надеясь таки образом обмануть провидение. Он держит ее в отдаленных от цивилизации местах, пытаясь спрятать от всего ужасного, что может с ней случиться. В ленте практически нет сцен насилия, как можно подумать, ориентируясь на описании. В ней, помимо самого Кейси Аффлека, снимается популярная Элизабет Мосс. Критики успели назвать картину "гимном отцовской любви".

С 22 августа

Снимать по-русски

27 августа отмечается День российского кино

В конце августа выходит несколько российских картин, которые заставят о себе говорить. Что характерно - практически у всех из них международные дистрибуторы в нашей стране - от "Фокса" до "Диснея" - а это о многом говорит. Вот эта "Великолепная пятерка".

"Эбигейл" (режиссер Александр Богуславский) - по жанру фантастика. Молодая девушка Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в ней пробуждаются необыкновенные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии. Эбби понимает, что ее отец может быть жив. Ради того, чтобы найти его, Эбигейл предстоит преодолеть множество приключений и опасностей. Риналь Мухаметов играет в фильме конструктора магических устройств Нормана: ярко-зеленые волосы, специальный стимпанковский окуляр, закрывающий один глаз, и врожденная немота. Артем Ткаченко сначала пробовался на роль главного героя - Бэйла, но в итоге сыграл главного антагониста Уильяма Гаррета. Роль Джонатана Фостера, отца Эбигейл, была предложена нескольким известным актерам. Однако когда английский актер Эдди Марсан выразил свою заинтересованность, он был сразу же утвержден. Для фильма был разработан полностью трехмерный персонаж - фея. Работа над её обликом, анимацией движений и трехмерное моделирование заняли в общей сложности около года.

В фильме также снимались: Глеб Бочков, Равшана Куркова, Никита Тарасов, Ксения Кутепова, Петар Зекавица, Марта Тимофеева.

С 22 августа

"Битва" (режиссер Анар Аббасов) - фильм студии Алексея Учителя "Рок" с такими невероятными танцами, что поневоле вспоминается наше известное телешоу, где выбираются лучшие танцоры страны.

Стрит-дансер Антон возглавляет команду, которая побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф. Однако несчастный случай рушит все планы - Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон встречает свою любовь, и она дает ему новые силы. Не обращайте внимания на то, что сюжет похож на мужской вариант фильма "Лед" - это разные картины.

В ролях: Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко и другие.

С 29 августа

"Бык" (режиссер Борис Акопов) - победитель "Кинотавра" и "Карловых Вар" этого года. Молодой человек снимает про 90-е, цитируя Алексея Балабанова и фильм "Бригада", но не только эти хиты. Картина - дань почтения его родителям. Время свободы, видеосалонов, первых рейвов, а еще разрухи и разгула преступности. Молодой лидер банды по прозвищу "Бык", как и тысячи его ровесников, пытается любыми способами найти свое место в жизни, а также обеспечить семью, за которую он несет ответственность. Когда он находит свою любовь - непонятно: мешает она ему или приведет к краху всего.

В ролях: Юра Борисов, Стася Милославская, Сергей Двойников, Александр Самсонов, Александр Левин, Егор Кенжаметов, Мария Звонарева, Афина Кондрашова, Михаил Хуранов, Алексей Филимонов

С 22 августа

"Команда мечты" (режиссеры: Филипп Абрютин и Максим Зыков) - история спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с ТВ. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает современных Ромео и Джульетту - юных жокеев Артура и Катю, которым предстоит нелегкий выбор - победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на сложный вопрос: что для него важнее - семья и любовь или карьера и прежняя слава?

В ролях: Ян Цапник, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Владимир Сычев, Анна Чурина, Александр Конаков, Тагир Метшин, Ксения Золотова, Макар Абрютин и другие.

С 29 августа

"В Кейптаунском порту" (режиссер Александр Велединский) - выходит аккурат в День российского кино. Александр Велединский известен зрителю по нашумевшей картине "Географ глобус пропил", сериалу "Ладога", "Бригада" - в последнем он - сценарист, и не только. История, рассказанная в новом фильме, снималась долго, но он вынашивал ее многие годы. Она основана на личных воспоминаниях. Ее герои - Моряк, Пахан, Салажонок. Они встретились лицом к лицу лишь однажды - в конце войны, на Дальнем Востоке, с оружием в руках. И каждый считал, что в ту минуту выжил только он. Пройдет много лет, и наступит день, когда в разных точках Земли - в Санкт-Петербурге, Крыму, в Кейптаунском порту - произойдут роковые события, связанные с той судьбоносной встречей лета 1945-го…

В ролях: Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Сергей Сосновский, Александр Робак, Виктор Раков, Юрий Кузнецов, Юлия Ауг, Максим Лагашкин, Виталий Кищенко, Анна Уколова, Виталий Хаев и другие.

С 27 августа

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"