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13.08.2019 15:08
Рубрика: Спорт

Роналду рассказал, чем он лучше Месси

Текст: Максим Домчев
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, в чем он превосходит аргентинского форварда "Барселона" Лионеля Месси.
Фото: AP/Manu Fernandez Фото: AP/Manu Fernandez
Фото: AP/Manu Fernandez

Роналду выиграл Лигу чемпионов пять раз: один раз с "Манчестер Юнайтед" (2007/08) и четырежды с мадридским "Реалом" (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18). Месси побеждал в главном еврокубке четыре раза с "Барселоной" (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15).

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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"Разница между мной и Месси в том, что я побеждал в Лиге чемпионов в составе разных клубов. И я становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов шесть раз подряд. Во всем мире немного игроков, которым Лига чемпионов покорялась бы пять раз, как мне. И именно поэтому я могу олицетворить себя с этим турниром", - сказал Роналду, чьи слова приводит Football Italia со ссылкой на DAZN.

"Что касается Месси, то это великолепный футболист, которого болельщики запомнят не только из-за пяти "Золотых мячей". Но и за то, что он, как и я, постоянно совершенствуется и становится сильнее. Когда я просыпаюсь каждое утро, думаю не о деньгах и славе, а о том, как достичь новых высот и занять свое место в истории мирового футбола", - отметил 34-летний португалец.

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