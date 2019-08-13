Роскомнадзор: В июле из незаконной продажи изъяли около 10 тысяч сим-карт

Роскомнадзор совместно с МВД в июле провел 194 рейда для проверки законности продажи сим-карт мобильной связи. Особое внимание они уделили Приволжскому и Северо-Кавказскому федеральным округам.

По итогам проверок из незаконной продажи изъяли около 9,7 тысячи сим-карт. Почти 4 тысячи из них принадлежали компании "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), чуть больше 5 тысяч - "МегаФон", 513 - МТС, 102 - "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) и 52 - другим операторам связи, уточняется в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Большинство нарушений связано с продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем паспорта, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом. В отношении нарушителей составили 100 протоколов об административных правонарушениях.

Незаконная продажа сим-карт продолжается и в интернете. В ходе проверок в июле зафиксировано 56 признаков таких нарушений. Уведомления об этом направлены в МВД.