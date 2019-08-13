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13.08.2019 18:28
Рубрика: Экономика

Взлет - вертикальный

Россия лидирует в мире по росту внутренних пассажирских авиаперевозок
Текст: Евгений Гайва
Пассажирооборот на внутренних авиарейсах в России в июне 2019 года увеличился на 10,3 процента по сравнению с июнем прошлого года, отметила в своем докладе Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА). С такой динамикой роста Россия выходит в лидеры среди других ключевых рынков в мире. Сказались государственные меры поддержки, считают эксперты.
Привлекательность авиаперевозок растет, так что авиакомпании ждут новых пассажиров. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Привлекательность авиаперевозок растет, так что авиакомпании ждут новых пассажиров. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Привлекательность авиаперевозок растет, так что авиакомпании ждут новых пассажиров. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

К показателям России приближается Китай, где рост составил 8,3 процента, также Индия - 7,9 процента. В США внутренние перевозки выросли только на 3,1 процента, в Японии - на 2,4 процента, а в Бразилии, Австралии даже снизились. В целом в мире внутренние перевозки выросли на 4,4 процента.

Фото: iStock
Названы самые популярные авианаправления у россиян

Пассажирооборот получают умножением числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки. Получается, в России растут и километры авиаперелетов, и количество путешествующих граждан.

Страна отыгрывает прежние позиции по объему внутренних авиаперевозок. "В 2015 и 2016 годах был зафиксирован спад из-за достаточно серьезных изменений в курсе рубля, снижения его покупательной способности. Сейчас продолжается восстановительный рост", - комментирует "Российской газете" глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

По данным Росавиации, рост отмечается и по итогам июля. Пассажирооборот достиг отметки 34,6 миллиарда пассажиро-километров, что на 11,2 процента больше показателя июля прошлого года. Российские перевозчики обслужили 14,13 миллиона пассажиров. Всего за семь месяцев с начала года пассажирооборот вырос на 13,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне стали больше летать по стране благодаря снижению цен на билеты и открытию новых межрегиональных маршрутов в результате мер ­господдержки

Спрос на авиаперевозки растет на фоне появившихся на рынке доступных предложений, отмечают эксперты. Авиакомпании получили поддержку в виде снижения НДС на внутренних линиях, а по некоторым направлениям - в Сибири, на Дальнем Востоке и по межрегиональным маршрутам в обход Москвы ставку налога вообще обнулили, говорит Пантелеев. Применяются также меры субсидиарной поддержки, добавляет директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

"Небольшой сдвиг в цене авиабилетов благодаря разумным действиям правительства - и народ полетел", - говорит эксперт. Ценовая доступность перевозок вышла на такой уровень, что авиатранспорт стал для многих еще более привлекательным по сравнению с другими видами транспорта, отмечает Пантелеев.

Авиабилеты за рубеж подорожают из-за роста курса евро

Наконец, у россиян появилось больше возможностей путешествовать самолетом. Внутренние перевозки до самого последнего времени занимали небольшие объемы. Основной поток приходился на Москву, а дальше за границу. Добраться самолетом из Перми в Екатеринбург можно было через Москву, говорит Блинкин. Теперь расширяется сеть межрегиональных маршрутов. "Спрос на авиаперевозки есть", - подытоживает он.

Опережающими темпами восстанавливается и международное авиасообщение. Свою роль играет стабильный курс рубля относительно евро, добавляет Пантелеев.

Справится ли с ростом потока пассажиров инфраструктура? В начале лета в Шереметьево были многочасовые задержки в выдаче и отправке багажа.

Накануне наплыва возвращающихся отпускников министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ситуация с багажом стабилизировалась. В аэропорте набрали дополнительный персонал, повысили грузчикам зарплату и переориентировали потоки багажа в терминале D, пояснил он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Правительство Минтранс
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